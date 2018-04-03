۷۷ مصدوم و ۱۳ فوتی در حوادث مختلف دو روز خوزستان

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سوانح مختلف روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین این استان ۷۷ مصدوم و ۱۳ فوتی داشتیم.

وی با اعلام این خبر که روز ۱۲ فروردین ۲۶ نفر مصدوم در سوانح مختلف خوزستان داشتیم، افزود: در این روز برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور هفتکل به اهواز (روبروی پایگاه نمره یک) هشت نفر مصدوم و همچنین آتش سوزی منزل ویلایی در سربندر نیز چهار مصدوم داشت.

مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان با اشاره به مصدومیت سه نفر در برخورد یک خودروی سواری با موتورسیکلت در شبیشه سوسنگرد تصریح کرد: برخورد سمند به چهار عابر پیاده در لالی و برخورد دو دستگاه خودروی پراید با هم در محور میداوود به باغملک نیز هفت نفر مصدوم داشت.

رفیعی در خصوص سوانح روز ۱۳ فروردین نیز گفت: در حوادث مختلف این روز نیز ۵۱ مصدوم و ۱۳ فوتی داشتیم که بیشتر مصدومان مربوط به سوانح رانندگی است.

وی ادامه داد: برخورد دو دستگاه خودروی پیکان و پراید در محور شوشتر به اهواز (کیلومتر ۱۵) یک زن باردار مصدوم و به بیمارستان الهادی شوشتر منتقل شد. همچنین واژگونی پژو پارس در محور رامهرمز به اهواز (قبر سید هاشم) سه نفر مصدوم شدند.

مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان خبر داد: تصادف زنجیره ای سه دستگاه خودروی سواری سمند، پراید و مزدا در محور رامهرمز به بهبهان (پل اعلا) هشت نفر مصدوم داشت که همگی به بیمارستان مادر رامهرمز منتقل شدند. همچنین برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دختر ۱۱ ساله در دوراهی لالی ـ مسجدسلیمان نیز باعث انتقال وی به بیمارستان شفا مسجدسلیمان شد.

رفیعی یادآور شد: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در ورودی هفتکل پنج مصدوم و واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور شوشتر به دزفول (شهرک شرافت) نیز چهار مصدوم داشت.

وی بیان کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در سه راهی رداده شوش نیز منجر به مصدومیت یک زن ۲۹ ساله و مرد ۳۴ ساله شد که مصدومان به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند. متأسفانه در این حادثه یک زن ۲۴ ساله و دختر سه ساله نیز جان خود را از دست دادند.

مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در محور رامهرمز به بهبهان (کیلومتر ۱۰ رامهرمز) منجر به مصدومیت هفت نفر شد که همه آنها به بیمارستان مادر رامهرمز منتقل شدند. همچنین واژگونی یک دستگاه خودروی وانت پیکان نیز در دوراهی مسجدسلیمان ـ لالی (به سمت بتوند) دو نفر مصدوم شدند.

رفیعی اضافه کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با عابران پیاده در ابتدای بلوار ملاصدرا دزفول نیز منجر به مصدومیت هفت نفر شد که همه مصدومان این سانحه به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدند.

وی عنوان کرد: برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید با هم در محور باغملک به هفتکل دیگر حادثه ای بود که منجر به مصدومیت ۶ نفر شد و همه مصدومان نیز به بیمارستان طباطبایی باغملک منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان در پایان با تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه قهوه خانه نوارس گفت: متأسفانه در این قهوه خانه که در بازارچه کیان دچار آتش سوزی شده بود ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و پنج نفر هم مصدوم شدند.