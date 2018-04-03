تاکید وزرای دفاع ایران و روسیه برمبارزه مشترک با تروریسم در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز سفر به روسیه برای شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو، با سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر سرتیپ حاتمی در این ‌دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ‌برای ‌کنفرانس امنیتی بین‌المللی مسکو اهمیت خاصی قائل بوده و در تمام دوره‌های کنفرانس شرکت ‌داشته ‌است،‌ اظهار داشت: ‌در چهار کنفرانس ‌امنیتی مسکو ‌وزیر دفاع سابق‌ شرکت کرده بود و در این دوره من حضور دارم.‌

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک برگزاری ‌انتخابات باشکوه ریاست جمهوری روسیه ‌به دولت، وزیر دفاع و ملت روسیه افزود:‌ از تلاش‌های شما برای توسعه همکاری‌ها بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران ‌تشکر می‌کنم.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تاکید کرد: همکاری‌های دو کشور در چارچوب موافقت‌نامه همکاری‌های نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در سال ۲۰۱۵ امضا شد، رشد خوبی داشته است.‌

امیر سرتیپ ‌حاتمی در ادامه با بیان اینکه همکاری‌های ایران و روسیه ‌تا نابودی کامل تروریسم در سوریه ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: ‌همکاری‌های دو کشور ‌براساس عهدی که برای نابودی تروریست بسته بودیم انجام شد و بر عهد خود ‌با روسیه در این زمینه ‌وفاداریم.

وزیر دفاع روسیه نیز ‌با تشکر از پذیرش دعوت ایران برای حضور در کنفرانس امنیتی مسکو گفت: جمهوری اسلامی ایران و روسیه با همکاری یکدیگر موفق شدند ‌بخش اعظمی از سوریه را از دست تروریست‌ها آزاد کنند.‌

سرگئی شایگو با اشاره به اینکه موضوعات مختلفی برای توسعه همکاری‌ها بین روسیه و ایران داریم، تصریح کرد: ‌برای تقویت امنیت در منطقه و به ویژه بازگرداندن آوارگان و حیات در سوریه باید بحث‌ شود.

وی اضافه کرد: در کنفرانس امنیتی مسکو ‌درباره موضوعاتی که در اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا ‌مورد بحث قرار خواهد گرفت به رایزنی‌های خود ادامه می دهیم.

هفتمین کنفرانس امنیتی بین‌المللی مسکو با محوریت مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای فردا (چهارشنبه) در مسکو برگزار می‌شود.

