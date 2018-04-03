کشف محموله مشروبات الکلی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر،قاضی مهدی خدابخشی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: گزارش های اطلاعاتی نشان می‌داد دو توزیع کننده مشروبات الکلی اقدام به قاچاق این مایعات ممنوعه از استان‌های غربی کشور به مشهد می‌کنند.

وی افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی تحقیقات میدانی خود را در این رابطه آغاز و طولی نکشید که رد دو متهم پرونده را در خیابان فرامز عباسی مشهد زدند. با شناسایی یکی از مخفیگاه‌های این توزیع کنندگان مشروبات الکی مردان سبز پوش قانون به سراغ محل شناسایی شده رفتند.

وی تصریح کرد: با محرز شدن حضور متهمان ماموران پلیس آگاهی بلافاصله وارد عمل شدند و با رعایت شئونات اسلامی به محل ورود یافته و این دو مرد جوان را دستگیر کردند.

سرپرست دادسرای انقلاب مشهد ادامه داد: تیم تحقیقاتی در بازرسی تعدادی بطری مشروبات الکلی از داخل خانه و نیز خودروی سواری پژو ۲۰۶آنان کشف شد. تیم عملیاتی در قدم بعدی به سراغ مخفیگاه دیگر این دو مرد جوان که در خیابان حسین باشی واقع بود رفتند که در بازرسی از آن محل و انبار آنان در منطقه رسالت مجموعا ۲۹۱بطری و قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی کشف کردند.