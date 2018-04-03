مجتمع فولاد قهرمان رقابت های کشتی با چوخه گود زینل خان اسفراین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ملی کشتی با چوخه بعدازظهر سه شنبه در محل گود زینل خان اسفراین برگزار شد که تیم مجتمع فولاد اسفراین عنوان قهرمانی را کسب و تیم های سبک سازان شرق و آسانسور شرق تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

گفتنی است، این مسابقه با حضور ۲۲۰ کشتی گیر در قالب ۴۵ تیم و با حضور چوخه کاران ۱۰ استان در پنج وزن ۶۶، ۷۴، ۸۴، ۹۶ و به علاوه ۹۶ کیلوگرم برگزار شد.

نتایج انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۶۶- کیلوگرم: حسن گروهی مقام نخست، حمید سلمانیان مقام دوم و غلام نجاری مقام سوم را کسب کرد.

در وزن ۷۴- کیلوگرم: علی مردانی مقام نخست، علی شاهوردیان مقام دوم و الیاس پاکدل مقام سوم را ازآن خود کرد.

در وزن ۸۴- کیلوگرم: امین قاسمی نژاد مقام نخست، امیر شیخ حسینی مقام دوم و مهران مختاری مقام سوم را به دست آورد.

در وزن ۹۶- کیلوگرم: وحید قائمی اول، محمد تیموری مقام دوم و قاسم احدی مقام سوم را کسب کرد.

در وزن ۹۶+ کیلوگرم(سنگین وزن) : احمد میرزاپور مقام نخست، عباس نیک سرشت مقام دوم و جعفر پهلوانی مقام سوم را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، به نفر اول این مسابقات مبلغ ۵۰ میلیون ریال به اضافه یک عدد گلیم نفیس، نفر دوم مبلغ ۴۰ میلیون ریال و همچنین یک عدد گلیم نفیس و نفر سوم مبلغ ۳۰ میلیون و یک عدد گلیم نفیس اهداء شد.

لازم به ذکر است، مسابقات ملی کشتی باچوخه همه ساله ۱۴ فروردین در شهرستان اسفراین با حضور نام آوران این ورزش کهن برگزار می شود.