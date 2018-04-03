ورزش های سنتی خراسان شمالی را مورد حمایت قرار می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی با حضور در مسابقات بین المللی کشتی با چوخه اسفراین اظهار کرد: هر اندازه به برنامه های سنتی اعم از مراسم ورزشی، فرهنگی و تفریحی منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی بها دهیم به حفظ هویت ایرانی اسلامی خود کمک کرده ایم.

وی تصریح کرد: قصد داریم در خراسان شمالی که مهد کشتی با چوخه است اقداماتی را انجام دهیم ونسل جوان برای اینکه با فرهنگ و سنت ایرانی و پهلوانی آشنا شوند اقداماتی را همچون راه اندازی هشتخانه جوان در شهرستان ها را در دستور کار قرار داده ایم و از سوی دیگر در مباحث بیمه ای ورزشکاران نیز آنان را مورد حمایت قرار می دهیم.

وی افزود: با حفظ هویت ایرانی اسلامی می توانیم به جوانان خود کمک بیشتری کنیم زیرا بی هویتی، عدم توجه به فرهنگ و آداب و سنن ایرانی اسلامی بدون شک مشکلاتی را برای نسل جوان و به تبع آن مردم به همراه خواهد داشت.

صالحی با بیان اینکه برگزاری کشتی با چوخه در تمام شهرهای این استان مرسوم است، گفت: به دلیل اینکه کشتی با چوخه شهرستان اسفراین به عنوان میراث ملی ثبت شده بنابراین هدف اصلی ما از حضور در این مسابقات عرض خدا قوت به تمامی ورزشکاران و دست اندرکاران این ورزش بود.

وی تصریح کرد: از تمام برنامه های باوفاق ملی و مذهبی و تکیه بر آداب و سنن حمایت خواهیم کرد و در گام نخست چادرهایی مخصوص به عنوان سایه بان برای گود زینل خان پیش بینی می شود تا مردم بیشتری بتوانند برای این مسابقات حضور یابند.