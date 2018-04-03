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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۳:۵۵

با حکم رهبر معظم انقلاب؛

« آیت‌الله فلاحتی» به عنوان نماینده ولی فقیه درگیلان منصوب شد

« آیت‌الله فلاحتی» به عنوان نماینده ولی فقیه درگیلان منصوب شد

رشت- طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری « آیت‌الله رسول فلاحتی» به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری «آیت‌الله رسول فلاحتی» به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت منصوب شد و در روزهای آینده نیز مراسم معارفه برگزار می شود.

گفتنی است پیش از وی آیت الله زین العابدین قربانی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان گیلان بوده است.

آیت الله فلاحتی متولد سال ۱۳۴۲ شهرستان صومعه سرا استان گیلان است که زیر نظر اساتید برجسته ای همانند آیت الله بهجت، آیت الله سبحانی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله جوادی آملی و سایر علمای بزرگ تعلیم دیده است. از وی چند اثر به زبان عربی و چندین اثر نیز به زبان فارسی به چاپ رسیده است.

کد مطلب 4262581

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