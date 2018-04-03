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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۳:۵۴

فرمانده انتظامی اسفراین :

تصادف نیسان با عابر در حوالی گود زینل خان  یک کشته برجای گذاشت

تصادف نیسان با عابر در حوالی گود زینل خان  یک کشته برجای گذاشت

اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین از تصادف یک دستگاه نیسان وانت با عابر پیاده در حوالی گود زینل خان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: بعداز ظهر سه شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان وانت با عابر پیاده در حوالی گود زینل خان، بلافاصله ماموران راهنمایی و رانندگی و کلانتری در محل حاضر شدند.

مهری افزود: در بررسی اولیه ماموران مشخص شد یک دستگاه خودروی وانت نیسان در سربالایی خاموش می شود و راننده نیز به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با یک نفر برخورد و سبب مجروح شدن عابر پیاده می شود.

وی تصریح کرد: عابر پیاده بلافاصله به بیمارستان منتقل اما متاسفانه به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می کند.

این مقام انتظامی از شهروندان و رانندگان خواست نکات ایمنی را جدی بگیرند و خودروی خود را از نظر فنی کنترل کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

مهری گفت: عابر پیاده ستوان دوم مهدی گوهری از پرسنل مرزبانی هنگ مرزی درگز بود وبرای تماشای مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین  حضور داشته که متاسفانه فوت شد.

کد مطلب 4262584

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