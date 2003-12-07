كشورهاي منطقه بايد با اتحاد امنيت را به منطقه هديه كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس جمهور بااشاره به مذاكرات انجام شده براي تعميق و تحكيم مناسبات و علاقمندي تهران براي بسط همكاريها گفت: ميان تهران وعمان همبستگي واعتماد خوبي در سالهاي گذشته برقرار بوده است.

آقاي خاتمي تدبيرعمان درمواجهه با بحران هاي منطقه اي نظير حوادث عراق وتلاش براي آرامش را يادآور شد و از اهتمام به ايجاد امنيت و آرامش به عنوان هدف مشترك دوكشور ياد كرد.

رييس جمهور لزوم اتحاد و همبستگي دنياي اسلام براي تامين مصالح را يادآور شد وتصريح كرد: كشورهاي منطقه بايد دست در دست يكديگر امنيت را به منطقه خودشان هديه كنند.

آقاي خاتمي بر رونق همكاريها در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي ميان دو كشور تاكيد كرد.

رييس جمهور با تبيين اوضاع در عراق و ضرورت استقرارحاكميت دمكراتيك و مردمي دراين كشور ، اظهار اميدواري كرد: با پايان سريعتر اشغال ، حكومتي كه با همسايگان رابطه اي مسالمت آميز داشته باشد بر سر كار بيايد.

خاتمي همچنين با يادآوري موقعيت مردم مظلوم فلسطين اظهار داشت: دردنياي امروز جز با حسن همجواري واحترام متقابل نمي توان زندگي كرد.

آقاي سعود بن ابراهيم البوسعيدي وزيركشور عمان نيز دراين ديدار با اشاره به علائق مسوولان عالي رتبه كشورش براي گستر روابط همه جانبه با تهران ، خواستار تعميق بيشتر اين همكاريها درحوزه هاي امنيتي ، اقتصادي و سياسي شد.

وي با اشاره به جايگاه فرهنگي و تاريخي ايران ، گسترش روابط را تامين كننده منافع دوكشور خواند و بر گسترش مذاكرات تاكيد كرد.

وزيركشور عمان گفت: مسقط معتقد است به همت رهبران منطقه مي توان آرامش و ثبات را فراهم كرد تا كشورهاي منطقه بتوانند در مسير توسعه و پيشرفت گام بردارند.

وي همچنين گفت: ما از استقرار ثبات در عراق حمايت مي كنيم و يقين داريم ملت عراق به زودي به هدف خود مي رسد.

وي درخصوص مسائل فلسطين افزود: ما از عدالت در سرزمين هاي اشغالي دفاع مي كنيم.