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۴ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

/ اختصاصی مهر /

معلولان بهزیستی به همراه خانواده های خود بیمه می شوند

معلولان بهزیستی به همراه خانواده های خود بیمه می شوند

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی گفت: به منظور ارائه تسهیلات و امکانات بیشتر به معلولان تحت پوشش بهزیستی ، با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال تمامی این افراد به همراه خانواده های خود بیمه می شوند.

مهدی عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هماهنگی های انجام شده ، دستورالعمل بیمه معلولان و مددجویان در استان های کشور در حال اجرایی شدن است به طوری که تا پایان امسال تمامی مددجویان و معلولان ، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند.

وی خاطر نشان کرد: البته اعتبارات کافی برای بیمه مددجویان و معلولان نداریم اما تاکنون با مشکلات فراوان خود را بدهکار سازمان بیمه خدمات درمانی کرده و توانسته ایم مشکل بیمه افراد تحت پوشش بهزیستی را برطرف کنیم.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 960 هزار معلول و مددجو خبر داد و تاکید کرد: علاوه بر این تعداد تا پایان سال بسیاری از زنان سرپرست خانوار و معلولان پشت نوبت نیز بیمه خواهند شد.

عبدوس در خصوص کسری بودجه بهزیستی برای ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش گفت: برای پرداخت مستمری و ارائه خدمات به مددجویان در 3 ماهه چهارم امسال با مشکل اعتباری مواجه هستیم و در صورت عدم تخصیص اعتبارات کافی در متمم بودجه نمی توانیم به این افراد خدمات ارائه کنیم

کد مطلب 426260

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