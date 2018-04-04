کاهش چشمگیر جرائم طی تعطیلات نوروز ۹۷ ‌در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن کاظمی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، جرائم خشن در تعطیلات نوروز امسال در سطح استان کاهش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به راه اندازی ۱۹ ایستگاه نوروزی در نقاط مختلف استان گفت: در تعطیلات نوروز امسال ۴۰۰ واحد گشتی در حوزه های مختلف پیشگیری، اطلاعاتی ،آگاهی، راه و راهور وظیفه تامین امنیت و پیشگیری از جرایم و حوادث رانندگی را بر عهده داشتند.

جانشین انتظامی استان ایلام همچنین به افزایش ۵۰ درصدی تماس‌های مردمی با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اشاره کرد و گفت: اعتماد مردم به خدمتگزاران خود در مجموعه نیروی انتظامی بزرگترین سرمایه اجتماعی این سازمان محسوب می‌شود.

وی از افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر در این ایام خبر داد و گفت : با اشراف با اشراف اطلاعاتی کامل در کنار حضور چشمگیر همکاران در رده های مختلف و همراهی خوب و مردم امنیت قابل قبولی در تعطیلات نوروز رقم خورد.