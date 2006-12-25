سیدمسعود شجاعی طباطبایی، رئیس خانه کاریکاتور، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: "اولین گردهمایی کاریکاتوریست ها سال 1372 در موزه هنرهای معاصر تهران بود و در آن جلسه اساسنامه ای هم شکل گرفت که چون جنبه صنفی داشت فقط می توانست مسائل صنفی کاریکاتوریست ها را مرتفع کند."

وی در ادامه افزود: "خانه کاریکاتور از ابتدا تحت پوشش سازمان فرهنگی هنری شهرداری بوده، اما نمی تواند متولی مقوله کاریکاتور در کشور باشد. این مرکز تنها در دو بخش آموزش مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می کند. همچنین در سال های گذشته به عنوان یک مرکز فرهنگی هنری توانست فعالیت های گسترده ای انجام دهد. به عنوان مثال، توانست با برگزاری دوسالانه ها دبیرخانه دوسالانه ها را نیز تمرکز بخشد. همچنین از اولین مراکز آموزش تخصصی کاریکاتور است."

شجاعی طباطبایی درباره اینکه چرا کاریکاتور تاکنون دارای یک انجمن صنفی هنری مستقل نشده نیز تصریح کرد: "البته تاسیس یک انجمن واقعا ضرورت دارد، اما متاسفانه سال هاست شکل گیری چنین طرحی با اشکال مواجه می شود. دلیل عمده اش هم این است که تمام نگاهها و انگشت های اشاره به خانه کاریکاتور برمی گردد و برخی کاریکاتوریست ها تصور می کنند شکل گیری یک انجمن باید به عهده خانه کاریکاتور باشد. در حالی که این حرکت مشارکت تمام گروههای کاریکاتور را می طلبد."

رئیس خانه کاریکاتور با اشاره به این که اخیرا نام ایران از دنباله عنوان خانه کاریکاتور حذف شده نیز گفت: "مسلما وقتی بحث ایران از دنباله خانه کاریکاتور به هر دلیلی قلم گرفته می شود، نمی توان انتظار داشت این مرکز در ابعاد ملی به فعالیت بپردازد."