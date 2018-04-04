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۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۴۴

استاندار سیستان و بلوچستان:

۳ بیمارستان به مراکز درمانی سیستان و بلوچستان اضافه می شود

۳ بیمارستان به مراکز درمانی سیستان و بلوچستان اضافه می شود

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به کمبود بیمارستان در استان و درخواست های مکرر مردم، سه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در شهرهای زاهدان، ایرانشهر و چابهار احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سید دانیال محبی در نشستی که به همین منظور با حضور معاونان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مدیران کل راه و شهرسازی شمال و جنوب استان در دفتر کار استاندار برگزار شد، اظهار داشت: احداث این بیمارستان‌ها پس از بررسی و تصویب در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در شورای عالی شهرسازی کشور مصوب شده و زمین مورد نیاز برای ساخت آنها نیز اختیار شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: اعتبار مورد نیاز برای احداث این سه بیمارستان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: اعتبارات این طرح ها از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکت بنیاد برکت تامین می شود.

کد مطلب 4262704

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