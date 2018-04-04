فراخوان مسابقه عکاسی موبایلی نوروز امسال در کردستان اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با همکاری موسسه فرهنگی هنری هوزان در محورهای جاذبه های گردشگری، کودک و نوروز، سفره های نوروزی، ایین و رسوم نوروزو اماکن تاریخی مسابقه عکاسی برگزار می کند.

عکس‌ها باید در محدوده جغرافیایی شهرها، روستاها و مناطق کورد نشین گرفته شده باشند.

موضوع عکس‌ها باید اختصاصاً در مورد نوروز، آیین‌ها و مراسم‌ نوروزی. جاذبه های گردشگری، اماکن تاریخی، کودک و نوروز، سفره های نوروزی در کردستان بوده و مربوط به نوروز ۱۳۹۷ باشند.

هر نفر از یک تا حداکثر ۱۰ عکس در هر بخش برای داوری می‌تواند ارسال کند.

تلفن همراه عکاسی تفاوتی ندارد اما عکس‌ها علاوه بر کیفیت و ساختار تکنیکی مورد نظر باید جنبه هنری و فاخر داشته و ضمن ارزش‌های بصری و حرفه‌ای و دارا بودن اِلِمان‌های ویژه کردستان، حاوی دیدگاهی تبلیغی و توریستی و نشان دهنده جنبه‌های فرهنگی و آیینی نوروز یا جاذبه‌های گردشگری کردستان در نوروز باشند.

آثار باید به صورت دیجیتالی شده از عکاسی و به صورت فایل با بالاترین کیفیت ارسال شود.

حق استفاده‌های بعدی تصاویر ارسال شده برای میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کردستان جهت معرفی جاذبه‌های گردشگری استان محفوظ است. ارسال کننده می‌پذیرد که صاحب اثر خود اوست.

به هر نفر از عکاسان برگزیده در هر بخش مبلغ سه میلیون ریال تقدیم خواهد شد. بیشترین هدف و تاکید آن تولید محتوای تصویری برای معرفی هر چه بیشتر کردستان است،

عکس‌های ارسالی به پویش توسط متخصصان عکاسی و کارشناسان داوری می‌شوند.

مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ خواهد بود و به برگزیدگان ۶ اردیبهشت اطلاع‌رسانی خواهد شد. و اختتامیه و اهدای جوایز ۱۵ اردیبهشت خواهد بود.

آثار باید با ذکر مشخصات و شماره تماس عکاس و مکان و تاریخ عکس به شماره تلگرام ۰۹۱۸۶۶۰۷۰۵۵(موضوع) ارسال شود.