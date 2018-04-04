ساخت مستند «چوکه» کلید خورد

علی سالمی کارگردان این اثر هنری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مستند حاصل پنج سال پژوهش و تحقیق و با حداقل امکانات ساخته می شود که تصویربرداری آن در روستاهای زیارت ساحلی، کردوان سفلی و کردوان علیا و بردخون صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: تلاش شده در کنار به تصویر کشیدن مراحل ساخت عبا به صورت غیرمستقیم به آواها و نواها، لهجه و گویش، بافت سنتی خانه‌ها، نوع پوشش لباس مردان و زنان، زندگی و آداب و رسوم مردم این اقلیم بپردازیم تا از این طریق بتوانیم مخاطبانمان را با مردم بافرهنگ این دیار آشنا کنیم.

تهیه کننده مستند چوکه گفت: مستند چوکه هیچ‌گونه نریشنی ندارد و سعی کرده‌ایم با لوکیشن‌های جذاب و بکر اطلاعات لازم و مفید را به مخاطبان منتقل کنیم.

سالمی ادامه داد: انشاءالله بعد از پایان مرحله تدوین، نسخه ای از این مستند برای شرکت در جشنواره های خارجی ارسال می شود تا با توکل و امید به خدا بتوانیم برای مردم منطقه افتخارآفرینی کنیم و بتوانیم این صنعت مهم روستای کردوان علیا را برای همه مردم نمایش دهیم شاید بتوانیم مانع از فراموشی صنعت اصیل و منحصر به فرد عبابافی شویم.

کارگردان مستند چوکه ابراز داشت: تصویربرداران این مستند رضا عیدی و محسن تیموری، صدابردار و فیلمنامه نویس عباس حیاتی و عکاسی پشت صحنه نیز بر عهده مصطفی عابدی است و بازیگران اصلی این مستند لیلا اسماعیلی، غلامحسین ظریف نیایی و مهدی سعادت طلب هستند.

عبابافی یک هنرصنعت است که سابقه چند صد ساله درشهرستان دشتی بویژه روستای کردوان دارد و محصول تولیدی یکی از بهترین و با کیفیت ترین عباها در ایران است و بیشتر به کشورهای خلیج فارس صادر و بخشی در ایران استفاده می شود که در گذشته روستاهای درازی، زیارت، کردوان دشتی و بخش بردخون محل تولید آن بوده اما امروز فقط این هنرصنعت در روستای کردوان رایج است.