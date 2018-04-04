به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم مرحله مقدماتی در فوشان چین پیگیری شد. در این روز تیم بسکتبال نوجوانان ایران به مصاف چین تاپیه رفت و در رقابتی نزدیک با این تیم موفق به کسب برتری ۹۳ بر ۸۴ شد.

شاگردان نناد ترونیک کوارتر نخست دیدار برابر چین تایپه را ۲۱ به ۲۸ واگذار کردند اما به واسطه برتری ۲۹ بر ۱۹ در کوارتر دوم موفق شدند نیمه نخست را با برتری خود (۵۰ بر ۴۷) به پایان برسانند. در آغاز نیمه دوم اما مجدد شرایط تغییر کرد طوریکه بسکتبالیست های نوجوان کشورمان کوارتر نخست این نیمه را ۲۱ به ۲۳ واگذار کردند اما در دومین کوارتر به برتری ۲۲ بر ۱۴ دست یافتند تا در مجموع برنده این بازی باشند.

تیم بسکتبال نوجوانان ایران روز گذشته اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا را با برد قاطع برابر ماکائو به پایان رساند. بدین ترتیب و با توجه به نتیجه به دست آمده در دیدار امروز برابر چین تایپه، تیم ایران بدون باخت و به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان شد.