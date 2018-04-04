میزبانی مسابقات قهرمانی اروپا از اوکراین گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آن که کشور اوکراین اعلام کرد به دلیل مشکلات سیاسی با روسیه در رقابت های کشتی قهرمانی بزرگسالان اروپا به میزبانی روسها (۱۰ اردیبهشت ماه) حاضر نمی شود، اتحادیه جهانی کشتی نیز میزبانی این کشور از رقابت‌های نوجوانان قهرمانی اروپا را پس گرفت.

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار این خبر در سایت رسمی خود اعلام کرد اسکوپیه پایتخت کشور مقدونیه میزبان رقابت های نوجوانان قهرمانی اروپا در روزهای ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری، خواهد بود.

مسائل و تنش های سیاسی پیش آمده میان کشورهای اوکراین و روسیه باعث شد تا مسئولان کشور اوکراین از حضور تیم های خود در مسابقات قهرمانی بزرگسالان اروپا در روسیه جلوگیری نمایند.