به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش آئینهای عاشورایی اعلام کرد از تهران 28 متن و از شهرستانها 25 متن به مرحله بازبینی این همایش راه یافتهاند و کار بازخوانی متون را نیز مهدی پوررضائیان، سیدحسین فدایی حسین و حسین فرخی به عهده داشتهاند.
بازبینی نمایشها 20 دیماه انجام و آثار برگزیده برای اجرا در بخشهای مختلف همایش از جمله جنبی، تعزیه و ... معرفی میشود.
سومین همایش آئینهای عاشورایی از هشتم تا دوازدهم بهمنماه امسال به دبیری حسین پارسایی و به صورت غیررقابتی در مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
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