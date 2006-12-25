  1. هنر
  2. تئاتر
۴ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

سومین همایش آئین‌های عاشورایی هشتم بهمن آغاز می‌شود

سومین همایش آئین‌های عاشورایی از هشتم تا دوازدهم بهمن‌ماه امسال به دبیری حسین پارسایی و به صورت غیررقابتی در مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش آئین‌های عاشورایی اعلام کرد از تهران 28 متن و از شهرستان‌ها 25 متن به مرحله بازبینی این همایش راه یافته‌اند و کار بازخوانی متون را نیز مهدی پوررضائیان، سیدحسین فدایی حسین و حسین فرخی به عهده داشته‌اند.

بازبینی نمایش‌ها 20 دی‌ماه انجام و آثار برگزیده برای اجرا در بخش‌های مختلف همایش از جمله جنبی، تعزیه و ... معرفی می‌شود.
کد مطلب 426285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها