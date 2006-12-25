به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش آئین‌های عاشورایی اعلام کرد از تهران 28 متن و از شهرستان‌ها 25 متن به مرحله بازبینی این همایش راه یافته‌اند و کار بازخوانی متون را نیز مهدی پوررضائیان، سیدحسین فدایی حسین و حسین فرخی به عهده داشته‌اند.



بازبینی نمایش‌ها 20 دی‌ماه انجام و آثار برگزیده برای اجرا در بخش‌های مختلف همایش از جمله جنبی، تعزیه و ... معرفی می‌شود.

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