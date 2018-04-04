به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حق‌شناس افزود: نخستین مسیر سفر دریایی در خزر تا تابستان امسال رسما آغاز به کار می‌کند. این مسیر که با پیگیری سازمان منطقه آزاد انزلی طراحی شده در مسیر کوتاه از اسکله این بندر تا بندر کاسپین انجام خواهد شد. این مسیر کوتاه دریایی که حدود ۱۰ مایل (۱۷ کیلومتر) طول دارد برای نخستین بار امکان سفر دریایی در دریای خزر را به وجود می‌آورد.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این خط به وسیله بخش خصوصی انجام شده، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته در دیگر مسیرها نیز امکان سفر دریایی در خزر به وجود آید. در طول سال‌های گذشته همواره پیگیری این امکان از سوی سازمان بنادر در دستور کار قرار داشته و کشورهای همسایه دریای خزر نیز از راه‌اندازی این مسیر استقبال می‌کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص جوی این دریا و مواج بودن آن تاکنون امکان برقراری این مسیرها به وجود نیامده است، اما همچنان پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.

وی اذعان داشت: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای راه‌اندازی سفرهای بین‌المللی در دریای خزر تخمین زد اما قطعا با توجه به استقبالی که کشورهای مختلف از این موضوع داشته‌اند، پیگیری‌ها در این رابطه ادامه خواهد داشت.