ثبت ۲۱ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سفرهای نوروزی ۹۷ بر اساس اطلاعات دریافتی از ۴۶ دستگاه سامانه تردد شمار بر خط راهها در محورهای مواصلاتی استان قزوین آمار کل تردد ثبت شده در روز سهشنبه ۱۴ ام فروردین ماه ۱ میلیون و ۶۵ هزار و ۳۲۲ وسیله نقلیه بوده است.

وی بیان کرد: از روز ۲۳ اسفند ۹۶ تا ۱۴ فروردین ماه ۹۷، ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۸۲ دستگاه خودرو وارد استان و ۳ میلیون و ۶۶ هزار و ۲۹۹ دستگاه خودرو از استان قزوین خارج شده است.

پیرنون تصریح کرد: سامانه های تردد شمار این اداره کل در محورهای استان قزوین از روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ تا پایان روز سه شنبه ۱۴ ام فروردین ماه ۱۳۹۷ ۲۰ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۱۵ تردد را به ثبت رسانده اند. که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۷۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: از ۲۳اسفند سال گذشته تا ۱۴ فروردین امسال، ۱۰۹ هزار ۷۹۴ نفر مسافر توسط ۹۱۳۲ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی «اتوبوس، مینی بوس، سواری» دراستان جابجا شدند.

پیرنون در پایان اظهار داشت: مسافر جابجا شده در نوروز ۹۷ نسبت به مدت مشابه «نوروز ۹۶ » ۵.۴۷ درصد افزایش داشته است.