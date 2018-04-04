نمازخانه برخی بیمارستان های خراسان شمالی مناسب نیست

حجت الاسلام رضا احمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نبود نمازخانه در برخی بیمارستان های خراسان شمالی دغدغه بزرگی است که مسئولان باید توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند، اظهار کرد: درحال حاضر به غیر از دو بیمارستان در استان دیگر بیمارستان هنوز نمازخانه ندارند و این گلایه همراهان را به دنبال دارد.

احمدی فر افزود: علاوه بر اینکه همراهان بیمار برای عبادت و نماز به نمازخانه نیاز دارند، کارکنان و پزشکان بیمارستان که در شیفیت های مختلف در بیمارستان مشغول به خدمت هستند، برای خواندن نماز با مشکل مواجه می شوند که سال ها زیادی است به این مهم توجهی نمی شود.

وی تصریح کرد: جلسات متعددی با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و مسئولان استانداری داشته ایم و نبود نمازخانه را منعکس شده اما هنوز تغییری که باید انجام شود را ندیده ایم.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان شمالی بیان کرد: متاسفانه گفته می شود به علت کم بود بودجه و فضا امکان احداث نمازخانه به سختی ممکن است.

حجت الاسلام احمدی فر اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده تنها فضای نمازخانه بیمارستان امام علی(ع) بجنورد دو برابر شده اما هنوز با آنچه مدنظر است فاصله دارد چرا که تاکنون از سالن غذاخوری این بیمارستان برای خواندن نماز استفاده می شد.

وی افزود: متاسفانه همچنان نمازخانه بیمارستان ابن سینای آشخانه و بیمارستان بنت الهدی بجنورد که جدیدا احداث شده وضعیت خوبی ندارد.