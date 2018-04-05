به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در سال ۲۰۱۸، طی روزهای ۲۲ تا ۲۷ مردادماه به میزبانی میانمار برگزار می شود. برای مشخص شدن تیم های شرکت کننده در این دوره مسابقات، رقابت های انتخابی در مناطق مختلف آسیا برگزار می شود و از جمله آسیای میانه؛ ایران برای برگزاری رقابت های انتخابی این منطقه اعلام آمادگی کرده است.

ایران، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که باید در رقاب های انتخابی آسیای میانه شرکت کنند. ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه زمان مصوب برای برگزاری این مسابقات است.

در صورتیکه تعداد تیم های شرکت کننده در رقابت های انتخابی آسیای میانه به حد نصاب لازم برسد، این مسابقات در زمان مقرر به میزبانی ایران و در تهران برگزار خواهد شد تا دو تیم برتر آسیای میانه برای حضور در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا مشخص شوند در غیر این صورت دو تیم ایران و قزاقستان که پیش از این هم برای شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده بودند، به عنوان نمایندگان منطقه آسیای میانه معرفی خواهند شد.

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در هر دو بخش دختران و پسران برگزار می شود. رقابت های انتخابی این مسابقات در ایران نیز همزمان در هر دو بخش برگزار می شود.