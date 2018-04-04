به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در اولین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جدید که پیش از ظهر چهارشنبه دریکی از شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد، حمایت‌های ارگان‌های دولتی در پیشرفت صنعت را مهم اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه سال جدید به نام سال حمایت از کالای ایرانی مزین شده است، باید در راستای افزایش تولید تلاش کنیم.

وی بابیان اینکه باید به موضوع رفع موانع تولید شرکت‌های صنعتی توجه ویژه شود، افزود: به دنبال این هستیم که کالاهای تولید داخل را به بهترین نحو و مناسب‌ترین قیمت در بازار عرضه کنیم تا این مهم موجب ایجاد فضای رقابتی میان واحدهای تولیدکننده خارجی و داخلی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت کالای ایرانی، خاطرنشان کرد: با افزایش کیفیت می‌توانیم شاهد پیدایش بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی باشیم.

موفق بابیان اینکه واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی استاندارد هستند و شرایط ورود به بازارهای مختلف ملی و بین‌المللی رادارند، تصریح کرد: امیدواریم با برداشتن موانع از سر راه تولیدکنندگان، سهم بیشتری در بازار فروش بین‌المللی داشته باشیم‌.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۳۶۸ مصوبه در کارگروه رفع موانع تولید سال گذشته اجراشده است، گفت: ۴۳ درصد مصوبات مربوط به درخواست سرمایه در گردش، ۲۵ درصد مربوط به حوزه زیرساختی، ۹.۱ درصد مربوط به درخواست سرمایه برای تکمیل پروژه‌ها، حدود ۶ درصد مربوط به امور مالی و ۴.۱ درصد نیز مربوط به حوزه تأمین اجتماعی بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بابیان اینکه البرز در حوزه تسهیلات رونق تولید رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: ۷۷۰ میلیارد تومان در این حوزه در سطح استان تخصیص شده است.

موفق بابیان اینکه تاکنون هزار و ۳۳۱ میلیون تومان در حوزه صنعت و کشاورزی در سطح استان البرز هزینه شده است، تأکید کرد: بسیاری از بانک‌های عامل نیز در حوزه پرداخت تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم کمک شایانی داشته‌اند.