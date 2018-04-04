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۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

صبح امروز انجام گرفت؛

قطع درختان و نابودی فضای سبز در زعفرانیه تبریز

قطع درختان و نابودی فضای سبز در زعفرانیه تبریز

تبریز- تعداد زیادی از درختان در منطقه زعفرانیه تبریز صبح امروز قطع شد و فضای سبز این منطقه نیز از بین رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری تبریز صبح امروز چهارشنبه در خصوص این اتفاق به خبرنگاران گفت: قطع درختان شهرک زعفرانیه با رأی دادگاه و در حضور نیروی انتظامی صورت گرفت.

علی مدبر با بیان اینکه کاربری فضای سبز این زمین به مساحت ۵۰۰ متر توسط مسکن و شهرسازی تغییر داده شده بود و ۴ سال قبل برای آن محل کاربری مسکونی صادر و به فروش رفته بود، گفت: دادگاه بدوی و تجدیدنظر در برابر قرارداد فضای سبز، سند شش‌ دانگ مسکونی موخرالاصدور را ارجح‌تر دانستند و رأی به قطع درختان دادند.

وی با اشاره به اینکه مخالف این قطع درختان بودیم، ادامه داد: حکم دادگاه برای قطع درختان پنج ماه پیش صادر شد.

کد مطلب 4262942

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