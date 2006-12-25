معنویت عاملی برای رفع آسیبهای اجتماعی است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی باید عوامل معنوی وجود داشته باشند. بزرگترین و مهمترین عامل معنویت ایمان، تقوا و ارزشهای اسلامی حاکم بر جامعه است که اگر آنها از جامعه حذف شوند، آسیبهای بیشتری انسان را تهدید می کند.

وی افزود: بالاتر از هر چیز ایمان، اعتقاد و انجام اعمال صالح می تواند جلوی این آسیبها را بگیرد، در طول تاریخ اسلام هر کجا که عمل به دستورالعملهای اسلام در روش و منش اجتماعی مردم بوده، آسیبهای اجتماعی کمتری دیده می شود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تصریح کرد: عدم توجه به نماز، روزه و ارزشهایی چون حیا جامعه را دچار آسیب می کند، این مسئله باید از خواص آغاز شود و همان روشی که پیامبر اکرم (ص) داشتند و خداوند به او دستور داده بود را باید انجام داد و همانگونه که حضرت محمد (ص) از نزدیکان خود به تبشیر و انذار پرداخت، ما نیز باید مسائل معنوی و دینی را از خود و نزدیکان خود شروع کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از صفات متقین ممزوج کردن علم با حلم و قول با عمل است، یاد آور شد: انسانی که سخن وی با عمل ممزوج شود تبدیل به الگو و اسوه و سرمشق دیگران می شود. امام صادق(ع) می فرماید " تبلیغات و دعوتهای صامت ( بی زبان) انجام دهید یعنی عمل کنید بی آنکه حرفی بزنید، عمل و تقوای شما باعث می شود افراد به سوی کار و فعل شما سوق یابند".

حجت الاسلام حسین ابراهیمی با اشاره به اینکه اگر توجه به ارزشهای اسلامی از خواص آغاز شود، آرام آرام به سوی مردم کشیده شده و این جامعه به طور طبیعی به سوی ایمان پیش می رود، گفت: قبل از هر چیز باید فضای جامعه را معنوی و اسلامی کرد و این نیازمند برنامه ریزی است.

وی در ادامه ارزشهای اسلامی را والاترین و مهمترین مسئله دانست و افزود: معنوت در رفتار و کردار مردم تأثیرگذار است، اگر نماز به موقع خوانده شود، اعیاد مهم چون عید قربان مورد تکریم قرار گیرد، زکات به موقع داده شود، امر به معروف و نهی از منکر انجام و به بینوایان و ضعیفان کمک شود، معنویت در جامعه افزایش می یابد و فضای جامعه به طور طبیعی معنوی خواهد شد .