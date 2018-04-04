به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی جشنواره عکس «فیروزه» تبریز، کریم متقی، دبیر هشتمین جشنواره ملی و بین‌المللی فیروزه تبریز توضیحاتی را درباره نحوه‌ی ثبت‌نام، انتخاب مدعوین، بخش‌های مختلف جشنواره و بخش بین‌الملل فیروزه هشتم ارائه داد.

دبیر جشنواره فیروزه تبریز درباره بخش‌های مختلف و تفاوت‌های فیروزه‌ هشتم با ادوار قبل این جشنواره گفت: هر دوره از جشنواره تفاوت‌های خاص خود را دارد. شاکله‌ی اصلی این جشنواره، عکاسیِ مستند از شهر تبریز است که با حضور عکاسان سراسر کشور به‌صورت زنده انجام می‌گیرد و عکاسان، عکس‌هایی را در جشنواره شرکت می‌دهند که در طول سه‌روز برگزاری جشنواره گرفته باشند. تفاوت این دوره با دوره‌های پیشین، اضافه‌شدنِ بخش بین‌الملل به این جشنواره است که علاوه‌بر عکاسان ایرانی، عکاسان تمام کشورها می‌توانند در این بخش شرکت کرده و ۵ اثر خود را به نشانی الکترونیکی دبیرخانه ارسال نمایند. این عکس‌ها می‌توانند از عکس‌های آرشیوی باشند که قبلاً تهیه شده‌اند.

دبیر جشنواره فیروزه درباره شرایط شرکت در بخش بین‌الملل این جشنواره افزود: در بخش بین‌الملل تمام عکاسان از ملیت‌های مختلف، و همچنین عکاسان ایرانی، می‌توانند در این بخش از جشنواره شرکت کنند. موضوع این بخش «معماری جهان اسلام» است که هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با ارسال ۵ اثر در این رقابت شرکت کرده و آثار خود را به پست الکترونیکی ذکر شده در فراخوان ارسال کند. این بخش در راستای انتخاب شهر تبریز به‌عنوان «پایتخت گردشگریِ کشورهای اسلامی» در سال ۲۰۱۸، از سوی سازمان فرهنگی‌ و هنری شهرداری تبریز تمهید شده است.

کریم متقی، که سابقه پنج دوره دبیری جشنواره فیروزه را نیز دارد، با توضیح بخش‌های مختلف جشنواره گفت: بخش حضوری و زنده‌ی جشنواره چهار بخش دارد که سه بخشِ «چهره‌ی شهر»، «معماری و زیبایی‌های ابنیه‌ی تاریخی و مدرن تبریز» و «عکاسی با تلفن همراه» به‌صورت حضوری و زنده است که با حضور عکاسانی‌ که ثبت‌نام اولیه‌ی اینترنتی انجام داده باشند صورت می‌گیرد.

در بخش‌های حضوری بیشتر عکس‌هایی مدنظر هستند که زندگیِ جاری در شهر تبریز را، با رعایت اصول و تکنیک‌های زیباشناسیِ بصری و محتوایی، منعکس نمایند. در «معماری و زیبایی‌های ابنیه‌ی تاریخی و مدرن تبریز» نیز عکس‌هایی مدنظر هستند که پتانسیل تاریخی و امروزینِ شهر تبریز را با استفاده از امکانات رسانه‌ی عکاسی، زیبا و گویا به تصویر بکشند.

بخش چهارم، و بین‌اللمل، «معماری جهان اسلام»، به‌صورت غیرحضوری بوده و صرفا از طریق ارسال آثار، تا ساعت ۲۴، شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ (۵ می، ۲۰۱۸)، انجام می‌گیرد. در این بخش نیز عکس‌هایی مورد قضاوت قرار خواهند گرفت که آثار معماری‌ جهان اسلام را به تصویر کشیده باشند.

وی با توضیح نحوه‌ی ثبت‌نام و ارسال آثار بخش بین‌الملل تصریح کرد: در بخش بین‌الملل نیازی به ثبت‌نام اولیه نبوده و تکمیل و ارسالِ فرم ارسال آثار کافی است. عکاسان ایرانیِ شرکت‌کننده در این بخش نیز باید فرم ارسال آثار را به زبان لاتین تکمیل و ارسال نمایند.

کریم متقی درباره نحوه‌ی انتخاب عکاسان مدعو جشنواره، با اشاره به تیم انتخاب مدعوین، اظهار داشت: یکی دیگر از تفاوت‌های این دوره این است که انتخاب عکاسان مدعو بر عهده‌ی تیمی متشکل از سه نفر عکاس سرشناس کشور است که غیربومی بوده و اهل تبریز نیستند. آقایان سیدمجتبی خاتمی از مشهد، ناصر محمدی از همدان و اسحاق آقایی از یاسوج وظیفه بررسی رزومه و انتخاب ۸۰ نفر عکاس مدعو جشنواره را به عهده خواهند داشت. عکاسان غیرِمدعو نیز می‌توانند بصورت آزاد در جشنواره شرکت نموده، و با حضور در روزهای مشخص شده در محل دبیرخانه، بصورت حضوری ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و در جشنواره شرکت نمایند. شرایط عکاسی و داوری برای عکاسان مدعو و غیر مدعو یکسان بوده و محدودیتی برای تعداد شرکت‌کنندگان آزاد وجود ندارد.

متقی در مورد زمان‌بندی ثبت‌نام اولیه و ثبت‌نام حضوری شرکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: نحوه‌ی شرکت در بخش‌های حضوری به این‌صورت است که عکاسانِ شرکت‌کننده، باید تا ساعت ۲۴ چهارشنبه، ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، فرم ثبت‌نام اولیه را تکمیل و ارسال کرده باشند، تا در روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام حضوری از آنها انجام بگیرد.

وی درباره امکان تمدید مهلت ثبت‌نام تاکید کرد: برنامه‌های اجراییِ جشنواره، مانند دوره‌های قبل دقیقاً مطابق فراخوان و در تاریخ‌های مشخص‌شده انجام یافته به هیچ‌وجه قابل‌تغییر و تمدید نیستند.

گفتنی‌ست هشتمین دوره جشنواره ملی و بین‌المللی عکس فیروزه تبریز، ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بصورت زنده و حضوری در شهر تبریز برگزار خواهد شد.