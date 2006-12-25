طرح شبکه اخلاق اسلامی در علم و تکنولوژی در آیسیسکو به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیش نویس بر ایجاد این شبکه با همکاری شبکه های ملی کشورهای عضو تاکید شده و به کشورهای عضو توصیه شده که برای بررسی مسائل اخلاقی علوم را از دیدگاه شریعت اسلامی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود گسترش دهند.

در بخشی دیگر از این پیش نویس بر همکاری نزدیک کمیته ها و شوراهای ملی اخلاق در علوم و فن آوری با این شبکه اسلامی تاکید شده و از کشورهای عضو درخواست شده که آئین نامه های ملی خود را بر اساس شریعت اسلامی تدوین کرده و آنها را به گروههای علمی ابلاغ کنند.

در پایان از جامعه علمی، انجمن های تخصصی، تشکلهای غیر دولتی، مراکز تحقیقاتی و دانشمندان مسلمان خواسته شده است که مسائل اخلاقی تکنولوژیهای جدید را مورد بررسی و توجه مضاعف قرار داده و برای دستیابی به آئین نامه های مشترک تلاش کنند.