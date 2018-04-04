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۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

زنده گیری و تیمار سوسمار خاردم در دشتستان

زنده گیری و تیمار سوسمار خاردم در دشتستان

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان از زنده گیری و تیمار سوسمار خاردم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، صادق پور سالم دراین باره گفت: به دنبال اطلاع رسانی دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده یک خزنده در سطح شهر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان با همکاری عوامل زحمتکش آتشنشانی نسبت به زنده گیری خزنده مذکور اقدام کردند.

وی افزود: در بررسی و مشاهدات خزنده به علت نزدیک شدن به لانه پرندگان مورد حمله قرار گرفته بود که بلافاصله برای درمان به دامپزشک معتمد ارسال و هم اکنون در حال درمان است.

پورسالم ضمن تقدیر از همه طبیعت دوستان و همشهریان خواست درصورت مشاهده گونه های وحشی در سطح شهر و محل های غیرطبیعی زیست آن جاندار موارد را با تلفن ۱۵۴۰ و یا به نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 4263046

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