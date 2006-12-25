به گزارش خبرنگار مهر؛ دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه رئیس مجلس از دولت خواسته است در ماههای پایانی سال، بنزین را جیره بندی کند، آیا دولت به این خواسته عمل خواهد کرد یا خیر؟ گفت : در بحث تبصره 13 دولت موظف شده است که حمل و نقل عمومی را توسعه داده و پس از ایجاد راهکارهای لازم نسبت به تعیین قیمت بنزین یا سهمیه بندی اقدام کند .

وی افزود : البته برخی از اعضای کمیته تطبیق مجلس این اظهار نظر را به صورت غیر رسمی داشته اند . اما در جلسات نظرات دولت این بود که تا پایان سال این اقدامات ادامه پیدا کند ولی اگر مجلس تکلیف دیگر یا الزامی داشته باشد می تواند از طریق وضع قانون دولت را موظف کند و دولت هم ملزم به اجرای دستور مجلس خواهد بود .

سخنگوی دولت درباره عدم ارائه گزارش سال اول برنامه چهارم توسعه به مجلس نیز گفت : نمایندگان مجلس زمانی محدود را برای این کار اعلام کرده بودند و دعوتنامه ای که به دولت فرستاده شده بود، نقش پیشنهادی زمانی داشت. امابه علت حجم کار و تقدیم متمم بودجه به مجلس این کار انجام نشد ولی گزارش آماده است و در فرصت نزدیک این گزارش به مجلس ارائه خواهد شد .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در متمم بودجه بحث فعالیتهای عمرانی مد نظر قرار گرفته است یا افزایش نقدینگی برای جلوگیری از تورم ؟ گفت : دولت در متمم بودجه بر بحث فعالیتهای عمرانی کشور تاکید داشته و بر اساس تفاهم قبلی دولت و مجلس قرار شد که اگر کارهای عمرانی نیازی به متمم بودجه داشته باشد نمایندگان در قالب متمم بودجه با آن موافقت کنند .

الهام تصریح کرد : البته کسری هایی هم در بودجه برخی دستگاهها وجود داشت که در قالب این متمم گنجانده شده است اما بحث اصلی فعالیتهای عمرانی است

وی افزود : اگر مسئله این است که با افزایش بودجه عمرانی تورم افزایش پیدا می کند ما این عقیده را قبول نداریم زیرا با سرعت بخشیدن به کارهای عمرانی ، تحرک اقتصادی ، اشتغال و نیروی فنی به کار گرفته می شود .

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت ظرفیت بالای کار عمرانی را دارد ، گفت : تورم قابل کنترل است و دولت نمی تواند این سیاست را بپذیرد که همه امور را متوقف و نقدینگی فقط در بخش های اجرایی تزریق شود ، با استفاده صحیح و گردش درست امور نقدینگی می توان تورم را کنترل کرد و با کارشناسی علمی دولت هم در مسیر کنترل تورم و هم فعالیت های عمرانی حرکت می کند .

الهام درباره صدور قطعنامه و بحث شرکتهای خارجی سرمایه گذار در ایران گفت : کسانی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند از مشکلات و بحرانهای کاری و کارگری نگرانی بیشتری دارند و برخی از مقامات دولتهای این شرکتها ، به لابی هایی پرداختند که ما در مقابل اقدامات آنها واکنش نداشته باشیم.

وی افزود : این مسئله گویای این است که آنها نگرانی دارند، اقدامات ما آسیب جدی به اقتصاد آنها وارد کند و ما قادریم تدابیر مناسب را در هر شرایطی اتخاذ کنیم و هیچ جای نگرانی از این جهت وجود ندارد .

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود درشهرستان بم هنوز مردم درکانکس ها زندگی می کنند و نبود مسکن در این شهرستان بازار سیاه به وجود آورده است گفت : من این مطالب را تایید نمی کنم و در اولین سفر رئیس جمهور همه نقاط بم را بازدید کردند و موضوعات ومشکلات را از نزدیک دنبال می کنند . البته اتتظار رئیس جمهور از بازسازی بیش از اینها ست اما سرعت کار از سال گذشته بیشتر شده است .

وی افزود : تمهیدات اندیشیده شده که همه مردم بتوانند از وام های اختصاص یافته استفاده کنند که البته خشت کار خوب گذاشته نشده بود و دولت کار را از نیمه تحویل گرفت و در این زمینه مشکلاتی وجود داشت که در حال حل شدن است .

سخنگوی دولت تصریح کرد اگر موارد خاصی وجود داشته باشد می توانیم مشخصات آن را ارائه دهید وما آن را به صورت یک گزارش رسمی دنبال می کنیم و هر چه مشکلات مردم واقع بینانه درک شود دولت از آن استقبال می کند .

وی با اشاره به زلزله لرستان گفت : دولت در بازسازی لرستان بسیار موفق بوده و نشان داده است که با ظرفیت و حساسیت خوبی عمل کرده است و کارنامه دولت در این زمنیه مناسب بوده است .

الهام در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی خود اعلام کرده ، عده ای به دنبال ایجاد مشکلات بر سر راه دولت هستند، گفت : عده ای که از مردم شکست خورده و با مشکلات اقتصادی و رانت خواری آنها برخورد شده است ، طبیعی است که واکنش داشته باشند و به دنبال ایجاد مشکلات برای دولت هستند . ولی این مشکلات در برابر حجم و اراده ملت چیزی نیست .

وی افزود : این افراد با اموال نامشروعی که در دست دارند که باید مورد رسیدگی قضایی دقیق شود، طبیعی است می توانند با این اموال با بازار بازی کنند که امیدواریم این مسائل را اصلاح کنند که در غیر این صورت مسائل بیان خواهد شد .

سخنگوی دولت تصریح کرد آنها با ابزارهایی که از نظر قانونی برای خود درست کرده اند ، مشکلاتی را برای دولت بوجود آورده اند وقتی دولت موظف است جلوی صادرات را نگیرد و نتواند قیمت گذاری کند ، نشان از سیاستهای جدیدی است که سعی می کنند مطالبه عمومی را بر علیه دولت افزایش دهند . آنها تعزیرات را از دولت گرفته اند روشها را تغییر و ابزارهای نظارتی را از اختیار دولت خارج کرده اند .

وی افزود : اما رئیس جمهور در جهت مراقبت ها و رفاه مردم شدیدا کار می کند و توجه به سیاست خارجی دولت را از این کار غافل نکرده است .

الهام با بیان اینکه اگر در دولت نبودم بسیاری از این مسائل را عنوان می کردم، گفت : مردم می توانند این موارد ایجاد مشکلات برای دولت را از همان گروهی اندک شکست خورده از تصمیمات مردم ،بپرسند .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری فرانسه که پرسید تکلیف سه هزار دستگاه سانتریفیوژ که درمطبوعات و جراید اعلام شده است، چگونه است ؟گفت : وقتی این سئوال را خبرگزاری فرانسه می پرسد ، یعنی اینکه فرانسه هم عقیده دارد که انرژی هسته ای حق مسلم ایران است .

الهام تصریح کرد : ما با نجابت و عزت، کار و زندگی می کنیم و دوست نداریم مشکلی پیش بیاید . اما اگر مشکل ایجاد کنند ، پاسخ می گیرند و ما در پاسخ دادن توانمند هستیم .

وی افزود : ما بر اساس قانون که روال کار را در جهت تولید سوخت هسته ای برای نیروگاههایمان مشخص کرده ،حرکت می کنیم و طبق برنامه زمانبندی شده پیش خواهیم رفت .

ادامه دارد...