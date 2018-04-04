به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد: پس از پایان توافق جهانی کاهش تولید نفت در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، ممکن است سازمانی مشترک برای همکاری میان کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک ایجاد شود.

وی اعلام کرد وی و خالد الفالح، همتای عربستانی‌اش، درباره همکاریهای بلندمدت مذاکره داشته‌اند و به نظر می‌رسد سازوکار همکاری کنونی، کارایی خود را اثبات کرده است.

وزیر انرژی روسیه گفت: ما اکنون درباره قالبی برای همکاری می‌اندیشیم که می‌تواند برای بلندمدت باشد و امکان نظارت بر بازار، تبادل اطلاعات و در صورت نیاز، اقدام مشترک را فراهم کند. محدودیت تولید نفت، یک راه‌حل همیشگی نیست و همکاری گسترده‌تر با اوپک ضرورت دارد.

با این همه، وی تأکید کرد که عضویت روسیه در اوپک در برنامه مذاکرات نیست.

به گفته وزیر انرژی روسیه، هنوز برنامه‌ای قطعی برای همکاری بلندمدت تعیین نشده، اما پیشنهادهای جدید برای همکاری در نشست آینده کمیته وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در جده عربستان، بررسی می‌شود.