ايران خودرو نامزد دريافت تنديس طلايي بين المللي تعالي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين جايزه ويژه شركت هايي است كه مطابق منشور بنياد بين المللي تعالي اقدام توجهي در رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي ، صنعتي و تجاري از خود نشان داده اند

مراسم اعطا جايزه به شركت هاي برتر و تقدير از اين شركت ها قرار است 26 تا 28 آذر ماه در شهر ژنو سوئيس برگزار شود.

روي داماري ، مدير عامل بنياد تعالي در فعاليت هاي اقتصادي در نامه اي به مدير عامل و اعضاي هيات مديره گروه صنعتي ايران خودرو از آنان براي شركت در اين مراسم كه با حضور مديران و مسئولان صنعتي و اقتصادي و مديران ارشد شركت هاي بزرگ بين المللي برگزار مي شود ، دعوت كرده است.

گروه صنعتي ايران خودرو هفته گذشته نيز جايزه عالي بين المللي باشگاه روساي بازرگاني جهان و نشان ويژه باين باشگاه بين المللي را دريافت كرد.