به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در دیدار نخبگان صنایع دفاع با ایشان سخن می گفت، با بیان اینکه اینگونه تحریم ها فاقد اعتبار و اهمیت است، تصریح کرد: تحریم و تهدید، در اراده ملتی که برای آزادی و استقلال کشورش صدها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است هیچگونه خللی وارد نخواهد کرد.

وزیر دفاع اقدام شورای امنیت را نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی دانست و تاکید کرد: ملت بزرگ ایران زیر باز زور، تبعیض و نظام آپارتاید هسته ای و موشکی نخواهد رفت.

سردار نجار، با اشاره به برخی اظهارات، که ایران را تهدید به انزوا می کنند گفت: ایران کانون توجه مسلمانان و ملت های آزادیخواه جهان است و انزوا سرنوشت کسانی است که با اشغال، ترور، بمب هسته ای و شیمیایی سعی در تحمیل خواست های نامشروع خود دارند.

وزیر دفاع در ادامه افزود: حضور حماسی گسترده و میلیونی مردم در انتخابات اخیر، مدعیان دروغین دموکراسی را رسوا و عصبانی کرده و آنان در صدد انتقامجویی از این ملت بزرگ که الگویی نوین از دموکراسی و آزادی خواهی ارایه کرده هستند.

سردار نجار خطاب به حاضرین گفت: صنایع دفاعی امروز با تکیه بر دانش تخصص، همت و عزم سترگ شما نخبگان صنایع دفاعی، صنعتی کاملا بومی و خود اتکا است و بیدی نیست که به این بادها بلرزد.

وزیر دفاع در پایان تاکید کرد: بازندگان و متضررین اصلی در این موضوع تحریم کنندگان هستند نه ایران مستقل، مقتدر و متکی بر اراده های استوار مردم.