قضاوت های ضعیف داوران و بازنده هایی که حاضر به ترک رینگ نبودند/ برگزاری مسابقات در سالن سرد و غیراستاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در ورزشگاه پنجم مرداد اراک انجام شد که در نهایت 22 نفر از سوی کمیته فنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند. این نفرات با کسب عناوین اول و دوم به اردو راه پیدا کردند و کمیته فنی نیز نفرات دیگری را دعوت خواهد کرد که اسامی آنها هنوز اعلام نشده است.

در مورد این رقابت ها قبل از هر چیز باید به علت برگزاری مسابقات اشاره کرد. وقتی نه مربیان تیم ملی مشخص است و نه هدف ترسیم شده است، دلیلی بر انجام مسابقات انتخابی نیست . در رقابتهای " کیک بوکسینگ" کدام رویداد رسمی و مهم قرار است انجام شود که مسابقات انتخابی را با این حجم و این مشکلات برگزار می کنند؟

متاسفانه قضاوت داوران در این رقابتها بسیار ضعیف بود. همین ضعف که در برخی اوقات جانبدارانه نیز بود، اعتراضات متعددی را به دنبال داشت . کمیته برگزاری نیز برای همه اعتراض 3 هزار تومان دریافت می کرد و پس از بررسی فیلم مبارزه اعتراض را غیرقابل قبول می دانست.

قهرمان کرجی تیم ملی سانشو درهمین رابطه به باخت خود اعتراض و رینگ را ترک نکرد تا در نهایت با دخالت نیروی انتظامی ماجرا ختم به خیر شود. باخت جعفر احمدی عضو تیم ملی " موی تای " نیز از موارد دیگری است که در نهایت با انتخاب او به عنوان " جنگده تمرین مبارزه " سرو صدا را کاهش دادند . دربسیاری از موارد مشکلات داوری ، اختلاف نظرداوران در مورد رای صادره نیز وجود داشت.

در کنار این ضعف بزرگ، سالن سرد مسابقات و برگزاری ضعیف نیز مزید بر علت شد تا اکثر تیم های اعزامی استانها ناراضی از انجام این مسابقات اراک را ترک کنند.

تمام این مسائل و اتفاقاتی که تنها بخشی از آن را عنوان کردیم مقابل چشم " محمد نوحی" رئیس جدید فدراسیون ورزشهای رزمی اتفاق افتاد. نوحی در آغاز راه مسئولیت خود در این فدراسیون است و باید به همین نکات دقت نظر داشته باشد. نوحی خوب می داند که استفاده از لفظ سازمان جهانی کیک بوکسینگ در حالی که این رشته چند سازمان مجزا در جهان دارد که تحت عناوین مختلف فعالیت می کنند، چندان صحیح نیست .

رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی باید از ایجاد حاشیه در اطراف خود جلوگیری کند چرا که ادامه این روند و بی توجهی به مسائلی که در اراک اتفاق افتاد در آینده ای نزدیک لطمات جبران ناپذیری را به این فدراسیون خواهد زد.