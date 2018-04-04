تشکیل کمیته بازنگری تامین کالا/اتمام بیش از ۵۰ پروژه در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان این قرارگاه اظهار کرد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با داشتن پروژههای بزرگ و عظیم در سطح کشور، از جمله مجموعههایی است که میتواند در تحقق شعار سال گامهای اثرگذاری را همچون سالهای قبل بردارد. لازمه حرکت در جهت حمایت از کالای داخلی در قرارگاه، تشکیل کمیتهای تخصصی با همین عنوان است که این کمیته باید به بازنگری در تأمین کالای پروژههای قرارگاه بپردازد و فهرستی از کالاهایی که قابلیت تولید در داخل دارد را تهیه و به شرکت های داخلی سفارش تولید دهد و از همان کالا در پروژهها استفاده کند.
وی ادامه داد: حمایت از کالای ایرانی از دغدغههای همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده است و از این رو قرارگاه خاتم(ص) در اجرای پروژههای خود همواره به این مهم توجه داشته است. نمونه بارز حمایت از کالای داخلی توسط قرارگاه را میتوان در اجرای ابرپروژههایی همچون پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس مشاهده کرد که ۷۰ درصد تجهیزات آن تولید داخل است و این در حالی است که در اجرای فازهای نخست پارس جنوبی که توسط شرکتهای خارجی اجرا شد، تمام تجهیزات این فازها حتی اسکلت فلزی آنها هم از کشورهای خارجی خریداری و تأمین میشد.
سردار عبداللهی با بیان این که حمایت از کالای داخلی نیازمند اراده قوی، اعتقاد و انگیزه است، گفت: حمایت از کالای داخلی دارای سه ضلع یک مثلث است که یک ضلع آن حمایت مسئولان کشور از طریق تدوین و بازنگری در دستورالعملها و قوانین و حمایت مالی است و ضلع دیگر خود تولیدکنندگان هستند که باید به تولید کالای باکیفیت و با قیمت مناسب بپردازند و ضلع سوم آن حمایت مردم و مصرفکنندگان از تولیدات داخلی است که باید با تعصب خاص نسبت به خرید و مصرف این تولیدات اقدام نمایند که إنشاءالله برکت زیادی دارد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با اشاره به پروژههای اجرا شده این مجموعه در سال ۹۶ گفت: در سال گذشته جهتدهی فعالیتهای قرارگاه خاتم(ص) با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود که در این زمینه پروژههای متعددی که در ابتدای سال ۹۶ برنامهریزی شده بود با لطف خداوند متعال و تلاش شبانهروزی مهندسان، متخصصان و کارگران قرارگاه، در زمان مقرر به بهرهبرداری رسید. که از جمله این پروژهها میتوان به فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس که تاکنون نزدیک به شش میلیارد لیتر بنزین و سایر فرآوردههای نفتی تولید داشته است، خط ۲ متروی مشهد، خط ۷ و ۸ متروی تهران، کارخانه تولید آهن اسفنجی فولاد میانه، فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، سد سردشت، سد سیلوه، فاز یک مهار روانآبهای غرب کشور و... اشاره کرد.
وی افزود: دستاوردهای حاصل از اجرای فعالیتهای جهادگران عرصه سازندگی قرارگاه در سال ۹۶ شامل ۶۵ کیلومتر تونل، ۵۵۰ کیلومتر خط انتقال آب، نفت و گاز، بیش از ۶۰۰ کیلومتر زیرسازی و روسازی راه و راهآهن و... میباشد. این قرارگاه ضمن اتمام بسیاری از پروژههای خود توانست در سه بخش حقوق و دستمزد کارگران، مطالبات بازار و مطالبات پیمانکاران، پرداختهای بسیار خوب و رضایتبخشی داشته باشد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) در پایان با اشاره به اولویت بندی پروژه های قرارگاه در سال ۹۷ گفت: بیش از ۵۰ پروژه در عرصههای مختلف در سال ۹۷ خاتمه مییابد که از مهمترین آنها میتوان فاز دوم و سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، فاز ۱۳ و فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، ساخت ۹سکوی نفتی در شرکت صدرا، کارخانه تولیدآهن اسفنجی فولاد بافت، آزادراه اراک- خرمآباد و آزادراه کنارگذر جنوبی تهران را نام برد.
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