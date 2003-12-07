ديدار سفير كشورمان در اوكراين با وزير فرهنگ و هنر اين كشور

به گزارش خبر گزاري مهر ، سفير كشورمان در اين ديدار ضمن اشاره به اشتراكات عميق تاريخي و فرهنگي دو ملت اظهار داشت : در چند سال گذشته روابط سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و اوكراين رشد روز افزوني داشته است اما مراودات ومناسبات فرهنگي و هنري دو كشور عليرغم اهميت و نقش آن در بسترسازي ساير عرصه هاي همكاري تا سطح مطلوب خود فاصله زيادي دارد .

وي ابراز اميدواري كرد كه با تسريع در امضاي برنامه مبادلات فرهنگي ميان كابينه وزراي اوكراين و دولت جمهوري اسلامي ايران شاهد گسترش همه جانبه روابط دو كشور باشيم .

وزير فرهنگ و هنر اوكراين نيز در اين ديدار ضمن استقبال از هرگونه پيشنهاد براي توسعه روابط فرهنگي دو كشور، آمادگي اين كشور را براي انجام سفر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كشورمان به اوكراين در آينده نزديك و امضاي برنامه مبادلات فرهنگي ، آموزشي و علمي دو كشوررا اعلام كرد .

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