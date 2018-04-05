پیام جوادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال خوب زائران از استراحتگاه‌ها و کمپینگ‌های نوروزی در قم اظهار کرد: در این راستا ۶ بوستان برای استقرار زائران آماده شد.

وی افزود: در منطقه یک بوستان حضرت مهدی(عج) که بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ تخته چادر ظرفیت دارد انتخاب شد که برخی شب‌ها ظرفیتش تکمیل می‌شد.



مدیرعامل سازمان‌پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد: بوستان هاشمی در منطقه یک اولویت دوم بود که فقط دو شب ظرفیت بوستان مهدی تکلمیل شد و مجبور شدیم این بوستان را به عنوان استراحتگاه داخل مدار بیاوریم.

وی افزود: بوستان هاشمی به این دلیل که در ابتدای کمربندی امام علی قرار دارد مورد استقبال زائران قرار می‌گرفت و کیفیت خدمات هم به این دلیل که پارک شهری بود مطلوب محسوب می‌شد.

جوادیان گفت: در منطقه دو بوستان امام رضا را داشتیم که در ورودی شهر قم از سوی جاده اراک قرار دارد و دسترسی خوبی هم از بلوار امام رضا و بلوار زائر دارد.

وی اظهار کرد: ظرفیت بوستان امام رضا(ع) حدود ۶۰۰ چادر است که برخی از شب‌ها آمار از این تعداد هم بالاتر رفته است. این بوستان هم یک بوستان شهری است و کیفیت‌ خدمات در آن بسیار مناسب بوده و شهربازی کودکان، سرویس بهداشتی و نماز خانه مناسب داشت.

رئیس ستاد اسکان ستاد تسهیلات سفر شهر قم ادامه داد: در منطقه سه بوستان فدک به عنوان استراحتگاه انتخاب شد که در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در این بوستان صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه هشت هکتار از بوستان فدک حالت کمپینگ و استراحتگاه عمومی دارد، افزود: در دو سال گذشته کمپینگ این بوستان و روشنایی و ایمن سازی به طور کامل ساماندهی شد و هفت میلیارد تومان در این زمینه هزینه شد.

اسکان در دو فاز بوستان فدک

جوادیان اظهار کرد: ظرفیت مسافر در این بوستان تا هزار و ۵۰۰ تخته چادر است که ظرفیت این بوستان هم تقریبا هر شب تکمیل می‌شد.

وی ادامه داد: امکانات خوبی در بوستان فدک از جمله فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی، غذای گرم و سرد، سرویس‌های بهداشتی و حمام و نمازخانه‌هایی که جدید افتتاح شده برای مسافران تدارک دیده شده بود تا جایی که برخی زائرین تا دو روز و سه روز در این بوستان‌ها اقامت داشتند.

مدیرعامل سازمان‌پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: در منطقه چهار بخشی از بوستان علوی را به بخش کمپینگ اختصاص دادیم و در منطقه هفت به دلیل حفظ شان حرم مطهر امکان کمپینگ وجود نداشت.

وی ادامه داد: تمام بوستان‌های حاشیه رودخانه در اختیار زائران بود اما بحث چادرخواب در آن ممنوع اعلام شده بود.

زیرساخت‌های مطلوب اسکان در بوستان غدیر

جوادیان افزود: در منطقه هشت بوستان غدیر را برای کمپینگ در نظر گرفته بودیم که عرصه بسیار مناسبی است و امکانات بسیار خوبی در قالب چهار فاز کمپینگ بزرگ غدیر در آن تعبیه شده است که دو فاز آن تا سه ماهه اول سال به اتمام می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این دو فاز به اتمام برسد این بوستان امکان پذیرایی از حدود سه هزار خودرو را دارد و به دلیل همین زیرساخت‌های خوب، هدف‌گذاری ما برای تقویت کمپینگ این بوستان است.

مدیرعامل سازمان‌پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: در منطقه پنج بوستان‌های نیاز، نیایش و نرجس در اطراف مسجد جمکران ۷۵۰ هزار نفر ظرفیت داشت که اکثر روزها تکمیل می‌شد.



وی اظهار داشت: در نهایت حدود ۴۵ هزار و ۳۱۱ خودرو را در ۶ کمپینگ استقرار دادیم و ۳۹ هزار و ۹۶ تخته چادر این استراحتگاه‌ها مستقر شد که حدود ۱۷۷ هزار نفر در مدت ۱۶ روز را شامل می‌شود.

مراجعه ۵۰۰ هزار مسافر به بوستان‌های شهری

جوادیان تاکید کرد: سه برابر این تعداد هم زائران به کمپینگ‌ها مراجعه کرده و بعد از استراحت خارج می‌شدند و آمار ۱۷۷ هزار نفر تنها مربوط به کسانی است که شب را در بوستان‌های قم سر کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در همین مدت مشابه حدود ۱۵ هزار تخته چادر اسکان داشتیم که ۶۹ هزار نفر می‌شود، اظهار داشت: در سال جاری افزایش بسیار قابل توجهی دو و نیم برابری در اسکان استراحتگاه‌های شهری استان قم شاهد بودیم.

رئیس ستاد اسکان ستاد تسهیلات سفر شهر قم اضافه کرد: این موضوع قطعا ماندگاری زائران در شهر قم را افزایش داده که خوب بودن آب و هوا و بهبود امکانات از موضوعاتی بود که موجب این کار شد.

استقرار نیروهای امدادی در بوستان‌ها

وی افزود: به جز این کمپینگ‌ها حتی یک تخته چادر را در سایر بوستان‌های شهر قم نداشتیم و بلوار زائر را طوری مدیریت کردیم که استقرار چادر در آن اتفاق نیفتد تا هم زائرین و مسافرین استفاده بهتری از فضاهای شهری داشته باشند.

به گفته جوادیان، در تمام کمپینگ‌ها و استراحتگاه‌ها استقرار خودروهای آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، اورژانس و حضور نیروهای پاکبان را به صورت شبانه روزی داشتیم که اینها موجب شد یک نوروز بی‌حادثه را در استراحتگاه های شهری داشته باشیم.

وی افزود: توزیع زغال و هیزم، توسعه کیسه پلاستیکی زباله، توزیع آب معدنی و سایر مایحتاج و ... از خدماتی بود که در بوستان‌ها انجام شد و موجب رضایت‌مندی مردم شده بود.