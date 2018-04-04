۶برنامه راهبردی مرکز آمار در سال ۹۷/کمبود اعتبارات نظام آماری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، امیدعلی پارسا گفت: در این خصوص همچنین باید به تصویب نظام تدوین برنامه ملی آمار ۱۴۰۰-۱۳۹۶ در پنجاهو پنجمین جلسه شورای عالی آمار در تاریخ ۲۲خرداد ۹۶ اشاره کرد که شامل؛ ایجاد نظام نوین آمارهای ثبتی مبنا با هدف کاهش چشمگیر هزینههای تولید و بار پاسخگویی، بازنگری در قوانین و مقررات متناسب با الزامات نظام آماری مدرن و حاکمیتی بودن امر آمار، بازمهندسی ساختار، وظایف و مدیریت نظام آماری کشور، توسعه نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی با هدف تهیه و انتشار آمارهای با کیفیت، توسعه فناوریهای نوین بهمنظور توسعه شبکه ملی آمار و پایگاه اطلاعات آماری کشور بهعنوان پنجره واحد ارائه آمارهای رسمی کشور همگام با الزامات و سیاستهای دولت الکترونیک میشود.
وی ادامه داد: نهادینه کردن اصول بنیادین ده گانه آمار رسمی و اصل جریان یکطرفه ریزدادهها به مرکز آمار ایران، ارتقای آگاهی و اعتماد عمومی به آمارهای رسمی و افزایش سرمایه اجتماعی در این زمینه، نظارت و ارزیابی مستمر تحقق اهداف برنامه ملی آمار و استقرار نظام نوین آماری در کشور، ایجاد نظام متمرکز توزیع و تخصیص اعتبارات فعالیتها و طرحهای آماری در کشور و نیز ترویج و اشاعه کاربرد و تفسیر صحیح آمارهای رسمی در بین سیاستگذاران، برنامهریزان و محققین و ... از دیگر اقدامات مهم مرکز آمار ایران در سال۱۳۹۶ بوده است.
پارسا درباره سایر برنامههای این مرکز گفت: وظایف و ترکیب اعضای ارکان تدوین برنامه ملی آمار، برنامه عملیاتی تهیه برنامه ملی آمار،صدور احکام اعضای ارکان تدوین برنامه ملی آمار و تشکیل جلسات مستمر کارگروههای تدوین برنامه از جمله این برنامههاست.
وی درباره اهداف مرکز آمار ایران گفت: اهداف کلان این مرکز به طور خلاصه شامل؛ تولید و ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای آماری ملی و بینالمللی، استقرار نظام جامع ثبتهای آماری ایران(ایران استارز)، توسعه شبکه ملی آمار با رعایت محرمانگی و حفظ امنیت دادهها و اطلاعات با بهرهگیری از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، بهبود و ارتقای تعاملات و همکاریهای سازنده علمی و حرفهای آماری در سطح ملی و بینالمللی، گسترش و تسهیل دسترسی به آمارهای رسمی، ارتقای آگاهی و اعتمادعمومی و ترویج و اشاعه کاربرد و تفسیرصحیح آمار توسط سیاستگذاران، برنامهریزان،محققان و مردم و نیز استقرار نظامهای نوین برنامهریزی، بهبود عملکرد و نظارتراهبردی، میشود.
رییس مرکز آمار ایران با اشاره به تصویب چشمانداز، ماموریت و راهبردهای کلان نظام آماری کشور (سطح ۲ برنامه ملی آمار ۱۴۰۰-۱۳۹۶ ) افزود: براساس این برنامه چشم انداز نظام آماری کشور به عنوان نظامی یکپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، تامین کننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو در آسیا در نظر گرفته شد که در این راستا مأموریت نظام آماری کشور شامل «تولید و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین المللی با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و بکارگیری فناوری ها و روش های مدرن به ویژه ثبتی مبنا» خواهد بود.
راهبردهای کلان نظام آماری
پارسا درخصوص راهبردهای کلان نظام آماری کشور گفت: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نظام آماری کشور به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازیکاری درتولید و ارائه آمارهای رسمی (تأمین الزامات اجرای ماده ۱۰ قانون احکام دائمی)، ایفای نقش مرجعیت آمار، توسعه کاربرد آمارهای رسمی در چارچوب ضوابط شورایعالی آمار، پاسخگویی در ارائه اطلاعات و آمار، افزایش اعتماد کاربران وکاهش بار پاسخگویی و تقسیم کار تولید آمار با هدف جلوگیری از تولید آمارهای چندگانه و تصویب قوانین و مقررات تضمین کننده جریان یکطرفه ریزدادههای اداری مورد نیاز نظام جامع ثبتهای آماری ایران به مرکز آمار ایران ازجمله این راهبردهاست.
وی در ادامه گفت: اصلاح تشکیلات و وظایف ارکان نظام آماری، تقویت و توسعه ظرفیتهای منابع انسانی درحوزه آمار دستگاههای اجرایی و حضور در عرصه بینالملل در زمینه افزایش کارایی و اثر بخشی آن و استفاده حداکثری از ظرفیت شورایعالی آمار و کمیتههای آماربخشی در مدرنسازی نظام آماری کشور، نظاممند کردن انتشار و اطلاعرسانی آمارهای رسمی درسطح ملی و بینالمللی مطابق مصوبات شورایعالی آمار با استفاده از فناوریهای نوین و ساماندهی، گسترش ارائه تحلیلهای آماری با هدف ارتقای سواد آماری و اعتمادسازی عمومی، ساماندهی و توسعه استفاده از ظرفیتهای بخشخصوصی در انجام فعالیتهای آماری، تقویت مدیریت ارتباط با ذینفعان آمار و...از دیگر برنامههایی است که در زمره راهبردهای کلان نظام آماری قرار دارد.
رییس مرکز آمار ایران درخصوص برنامههای انجام شده دیگر در سال ۹۶ گفت: محاسبه شاخص قیمتها و شاخص مقدار، محاسبه شاخصهای توسعه پایدار(SDG)،مدیریت شاخصهای عمومی و اختصاصی مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور،مدیریت اجرای سیاستهای دولت الکترونیک در مرکز آمار ایران، مدیریت تامین منابع مالی کل مرکز و ابلاغ اعتبارات استانها، مدیریت شاخصهای عمومی و اختصاصی مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، نظارت موثر بر تهیه آمارهای رسمی در نظام آماری ایران (درون سازمانی، برون سازمانی)، نیازسنجی و برنامهریزی برای پوشش تولید آمارهای موردنیاز برنامه ششم توسعه و ... ازجمله این برنامهها بوده است.
برنامههای سال جدید مرکز آمار
پارسا در پاسخ به این سؤال که آیا به تمام اهداف تعیین شده برای این سال دستیافته اید، اظهار داشت: بهطور متوسط بیش از ۹۰درصداز اهداف محقق شدهاند.
وی درخصوص مهمترین برنامههای سال۹۷ این مرکز گفت: بهمنظور رسیدن به اهداف کلان مرکز و حول برنامه ملی آمار، برنامههای سال۹۷ در ۶ حوزه پیشبینی و برنامهریزی شده است که تحقق هرکدام از برنامهها مستلزم تامین اعتبار و منابع مورد نیاز است. البته لازم بهیادآوری است که درصد مورد انتظار انجام هر کدام از برنامهها متفاوت است.
رییس مرکز آمار ایران افزود در حوزه برنامهریزی، تصویب نهایی برنامه سوم ملی آمار( در قالب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور) و ارائه گزارش در دورههای منظم به شورای عالی آمار و دولت، اجرای برنامه ملی آمار و ارزیابی و رصد برنامه ملی آمار و ارائه گزارش پیشرفت برنامه در دوره های منظم، پیاده سازی برنامه استراتژیک مرکز، راهبری برنامه عملیاتی مرکز، پایش ماهانه برنامه عملیاتی مرکز،ارزیابی دستگاههای اجرایی کشور در اجرای برنامه ملی آمار، در حوزه تولید آمار نیز اجرای طرحهای آمارگیری صنعت، معدن و زیربنایی،اجرای طرحهای آمارگیری فرهنگی، بازرگانی و خدمات، اجرای طرحهای آمارگیری جمعیت، نیروی کار، اجرای طرحهای آمارگیری کشاورزی، اجرای طرحهای روششناسی و طرحهای نمونهگیری و ... ازجمله دیگر برنامههای در دست اقدام در سال ۱۳۹۷ است.
فقط ۶۰ درصد نیاز آماری کشور تامین می شود
پارسا در پاسخ به این سؤال که برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده با چه موانعی مواجه هستید، گفت: عدم تناسب اعتبارات نیازهای آماری کشور یکی از معضلات موجود است، بهگونهای که در حالحاضر ۶۰درصد از نیازهای آماری ملی و ۵۰درصد نیازهای مورد نیاز استانی تامین میشود،عدم تناسب تشکیلات ارکان نظام آماری در مرکز آمار ایران و دستگاه های اجرایی و نیاز به جذب حداقل ۱۰۰ متخصص آماری مسلط به IT،با توجه به اینکه استقرار نظام آماری ثبتی مبنا و توجه به سامانه های اطلاعاتی درسطح فرد و مکان در برنامه ملی آمار مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین جلب مشارکت دستگاههای اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است، اگرچه با ابلاغ نامه و بخشنامه معاون برنامه و بودجه کشور و تاکید رییس جمهوری حرکت به سمت مدرن سازی نظام آماری شتاب خواهد گرفت.
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