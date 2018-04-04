مصرف بلندمدت قهوه موجب تشدید علائم آلزایمر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات حافظه مشخصه اصلی بیماری آلزایمر است. در این بیماری که نوعی زوال عقل یا دمانس است، علائمی نظیر اضطراب، بی تفاوتی، افسردگی، توهم و پارانوئید به شیوه های مختلف تشدید می شوند.

اخیرا قهوه یا کافئین به عنوان شیوه ای برای پیشگیری از دمانس توصیه شده است، چراکه موجب توقف مولکول های که عامل بروز این بیماری در سن پیری هستند، می شود.

اما برخی شواهد هم نشان می دهند زمانیکه مشکل شناختی بروز می کند، ممکن است کافئین تاثیرات معکوس داشته باشد. در یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه بارسلونا اسپانیا همراه با محققان موسسه کارولینسکا سوئد به بررسی موش های آزمایشگاهی مبتلا به آلزایمر پرداختند.

«راکل بتا کورال»، عضو تیم تحقیق از دانشگاه بارسلونا، در این باره می گوید: «علائم بیماری آلزایمر در موش های مبتلا به این بیماری بسیار شبیه به انسان است. ما موش ها را تحت درمان خوراکی بلندمدت با دوز بسیار پایین کافئین (۰.۳ mg/mL) که معادل سه فنجان قهوه برای انسان است قرار دادیم و آنها را با موش های سالم مقایسه کردیم.»

نتایج نشان داد کافئین موجب تغییر رفتار موش های سالم شد و علائم عصب شناسی موش های مبتلا به آلزایمر را تشدید کرد.

«لیدا گیمنز لورت»، عضو دیگر تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مشاهدات ما در مورد تاثیرات معکوس کافئین در بیماری آلزایمر همراه با مشاهدات بالینی قبلی نشان می دهد که تشدید علائم رفتاری و روانی دمانس عمدتا با تاثیرات سودمند شناختی کافئین تداخل می یابند.»

محققان تاکید می کنند باید در مورد تاثیر درمانی قهوه برای زوال عقل بازنگری شده و تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.