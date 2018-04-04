شهیدان الگویی برای مسئولین جهت مبارزه با ظلم خارجی و فساد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن موسوی شامگاه امروز چهارشنبه در مراسم تجدید میثاق با آرمان شهدا در مزار مطهر شهدای گمنام تپه نور کلیبر بر لزوم تزکیه نفس و همت والای مسئولین بر تحقق شعار سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری تأکید کرد و گفت: خدمت صادقانه، دفاع از آرمان‌های شهدا، تلاش برای بقای نظام، دفاع از مرزهای کشور با توجه به تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری ادامه راه شهیدان است.

حجت الاسلام موسوی هدف از برپایی این مراسم معنوی را ادای احترام به مقام شامخ شهیدان وتجدیدمیثاق با آرمانهای شهدا دانست و گفت: باید در هر مسئولیت و مقامی که از سوی مردم به ما محول شده، نسبت به پاسداشت و ادامه راه شهیدان که همانا پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است بیش‌از پیش کوشا باشیم.

امام جمعه کلیبر ادامه داد: ارتباط با شهدا واسطه فیض برای رسیدن به حیات طیبه است و شهیدان برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در هر زمان و به‌ویژه زمان حاضر بهترین الگو برای مبارزه با ظلم خارجی و فساد است.

گفتنی است مراسم غبارروبی و گل‌باران و کاشت نهال ایثار به دست مسئولین شهرستان کلیبر در ادامه این مراسم برگزار شد.

یادآوری می‌شوند؛ چهارشنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ هم‌زمان با شروع کاری ادارات به‌صورت رسمی امام‌جمعه کلیبر به‌اتفاق نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولین شهرستان با حضور در مزار شهدای گمنام این شهرستان به مقام شامخ شهیدان ادای احترام و با آرمان‌های شهدا و امام راحل تجدید میثاق کردند.