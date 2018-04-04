به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در روز پنجشنبه برای بررسی مساله ترور سرگی سکریپال جاسوس روس‌تبار و دختر وی در منطقه سالبزی انگلیس شده است.

«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که مسکو تشکیل نشستی علنی شورای امنیت سازمان در این خصوص در ساعت ۱۵ فردا پنجشنبه به وقت این سازمان را درخواست کرده است.

این در حالیست که وزارت خارجه انگلیس امروز چهارشنبه این ادعا که عامل اعصاب «ناویچاک» که در مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس روس‌تبار و دختر وی در منطقه سالبزی این کشور استفاده شد، منشأ روسی داشته را پس گرفت و اذعان کرد که توئیتی که صراحتاً در این باره منتشر کرده بود را نیز پاک کرده است.

همچنین لندن در اقدامی ۶۰ دیپلمات روسیه را نیز بر اساس این اتهام واهی از انگلیس اخراج کرده بود؛ اقدامی که دومینوی متحدین این کشور در این خصوص و پاسخ تلافی جویانه مسکو را به همراه داشت.

گفتنی است تنش‌ها از روز چهارم مارس و همزمان با مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس دوجانبه سابق و دخترش بالا گرفت.

انگلیس با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سمت روسیه، ضمن تعلیق روابط دیپلماتیک در سطوح بالا، ۲۳ دیپلمات روس را اخراج کرد- اقدامی که ساعاتی بعد با مقابله‌به‌مثل مشابه مسکو همراه بود.

در ادامه، برخی از کشورها نیز به تبعیت از انگلیس به اقدام مشابه دیپلماتیک پرداختند که مقابله‌به‌مثل مسکو در این خصوص را نیز در پی داشت.

این در حالیست که آزمایشگاه «پُرتن دَون» (Porton Down) انگلیس روز گذشته اعلام کرد که نمی تواند اثبات کند که گاز اعصاب به کار رفته در مسمومیت جاسوس روس‌تبار و دختر وی منشأ روسی داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات نظامی انگلیس در «پُرتن دَون» در این باره اعلام کرده بود که کارشناسان نمی توانند منشأ دقیق عامل گاز اعصاب به کار رفته در مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس روس‌تبار و دختر وی را مشخص کنند.

«گری آیتکِن‌هد» (Gary Aitkenhead) رئیس اجرائی آزمایشگاه علوم و فنون انگلیس (DSTL) در «پُرتن دَون» با علام این گفت که بر این اساس نمی توان اعلام کرد که عامل اعصاب مورد استفاده در قتل «سرگئی سکریپال» در روسیه ساخته شده است.

وی ادامه داد: تنها می توان گفت که این عامل مسموم کننده «ناویچاک» بوده و رسته نظامی داشته است. این ماده به دلیل پیچیدگی بسیار باید توسط یک دولت ساخته شده باشد. ما منشأ دقیق آن را شناسائی نکرده ایم؛ اما اطلاعات علمی آن را در اختیار دولت گذاشتیم و آن ها نیز داده های مذکور را در کنار تعدادی از دیگر منابع قرارداده و به جمع بندی کنونی رسیدند.