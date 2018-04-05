مه غلیظ و کاهش دید افقی در برخی از محورهای زنجان حاکم است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش باران مه غلیظ و کاهش دید افقی در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به طارم، زنجان به دندی، زنجان - تهم و چورزق و نیک پی به ماهنشان حاکم است.

وی اظهار کرد: جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی در همه جاده‌های استان، توصیه می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به اینکه مه غلیظ و کاهش دید افقی در این محورها حاکم است رانندگان چرغ های مه شکن وسیله نقلیه خود را روشن کنند.

امینی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.