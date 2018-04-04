به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که پس از شرکت در نشست سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه در آنکارا و در ادامه این سفر به منظور شرکت در نشست میان دورهای وزرای خارجه عدم تعهد امشب وارد باکو شد، در بدو ورود در جمع خبرنگاران نشست آنکارا را نشست بسیار خوبی عنوان و افزود: فرصتی برای سه رئیس جمهور فراهم شد که ملاقاتهای دوجانبه داشته باشند و علاوه بر ملاقات دوجانبه آقای روحانی با روسای جمهور ترکیه و روسیه درباره مسائل دوجانبه و منطقهای، یک بار دیگر روند آستانه و مذاکراتی که از آستانه شروع و باعث کاهش تشنج و تنش در سوریه شد و بعد با اجلاس سوچی و جلسه کنگره مردمی سوریه که بعد از سوچی با حضور گروههای طرفدار دولت و مخالفان دولت در سوچی تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت.
ظریف ادامه داد: علاوه بر این، درباره اقدامات صورت گرفته بعد از این نشستها و به خصوص همکاری سه کشور در راستای کمک انسانی به سوریه و مردم این کشور، مباحث خوبی مطرح شد.
وزیر خارجه با یادآوری این نکته که ممکن است در مورد سیاستهایی که دنبال میشود اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، گفت: ولی با توجه به این هدف که هر سه کشور به دنبال راهحل صلحآمیز هستند و بر تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی سوریه اصرار دارند و از طرف دیگر سیاستهایی که به دنبال ایجاد اختلاف بین قومیتهای سوریه است و مخصوصا توسط آمریکا دنبال میشود، مردود شناخته میشود، میتوان گفت که جلسه موفقی بود.
ظریف با اشاره به حضورش در باکو برای شرکت در نشست وزرای خارجه عدم تعهد، بیان کرد: در فاصله ۲ اجلاس سران یک اجلاس وزرای خارجه عدم تعهد برگزار میشود که این اجلاس فرصت بسیار خوبی برای کشورهای عضو است که آخرین تحولات بینالمللی را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه ما الان با یک بحران در فلسطین روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی مخصوصا علیه تظاهرات صلح آمیز در غزه که منجر به شهادت ۲۰ نفر شد و اقدام ترامپ در زمینه شناسایی قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، بحث دیگری است که باید در جنبش عدم تعهد دنبال شود.
وزیر خارجه ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که برای ما در جنبش اهمیت داشته تأکید بر چندجانبهگرایی است و ما یک بار دیگر در این روزها شاهدیم آمریکا سیاست یک جانبهگرایی را با جدیت بیشتری دنبال میکند که خطری برای صلح و امنیت بینالمللی است.
ظریف موضوع دیگری که برای جنبش عدم تعهد از اهمیت برخوردار است را بحث خلع سلاح هستهای برشمرد و گفت: دولت ترامپ با تخصیص مبلغ هنگفتی برای بازسازی سلاحهای هستهای و با تأکید بر استفاده از سلاحهای هستهای، در حال نابود کردن تمام دستاوردهای سالهای گذشته در حوزه مبارزه با سلاحهای هستهای است و اینها موضوعات مهمی است که جنبش عدم تعهد باید به آن بپردازد.
وی عنوان کرد: در حاشیه این نشست نیز فرصتی برای ملاقاتهای دوجانبه فراهم است.
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