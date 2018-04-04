تراز تجاری منفی۷میلیارد دلاری ایران در سال۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از​ صدا و سیما، مجتبی خسروتاج با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما افزود: در صادرات در بخش صنعت و معدن به رشد ۲۲ درصدی رسیدیم اما به علت کاهش در میعانات گازی و برخی اقلام پتروشیمی نتوانستیم به رشد مطلوب مورد نظر قانون گذار یعنی ۲۲ درصد برسیم.

وی ادامه داد: ۵۷ درصد واردات ما شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است و در سال های گذشته هم این رقم از ۶۰ تا ۶۵ درصد در نوسان بود.



خسروتاج افزود: ۱۵ درصد کالای سرمایه ای و ۱۷ و هشت دهم درصد هم کالای مصرفی و ۱۰ درصد هم سایر کالاها را وارد کردیم.



رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پارسال بر اساس آمار گمرک حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بوده است که به طور میانگین نرخ موثر تعرفه ورودی کالا حدود ۱۲ و ۳ دهم درصد بود که در مقایسه با سال ۹۵ حدود نیم درصد افزایش یافته است یعنی حدود هزار میلیارد تومان درآمد جدید داشتیم.



خسروتاج افزود: واردات سال ۱۳۹۶ کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار رشد داشت.



وی در پاسخ به این پرسش که چرا کالاهایی مانند سنگ پا وارد می شود، اضافه کرد: نظام تجاری ما از ابتدای انقلاب بر اساس نظام تعرفه ای تعریف شده و سیاستگذاری بر مبنای آن است و بر اساس نوع کالا نبوده است.



رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس قانون صادرات و واردات، کمیسیونی متشکل از نمایندگان بخش های دولتی، خصوصی و اتاق بازرگانی و تعاون در زمینه واردات تصمیم گیری می کنند.



خسروتاج افزود همه بر حمایت از کالای تولید داخل اتفاق نظر دارند اما در زمینه چگونگی اجرا اختلاف نظر وجود دارد.



وی اضافه کرد: پارسال حدود ۵۰۰ قلم کالا مشخص شد که واردات آن توسط دولت ممنوع است و با تخلفات در این زمینه برخورد می شود.



وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخص برای واردات ندارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه به طور میانگین، هر سال ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار واردات داریم، گفت: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم کالای اصلی وارداتی کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کل واردات را تشکیل می دهد.



محمدرضا پور ابراهیمی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخص برای واردات ندارد.



وی با اشاره به اینکه واردات زاید هم داریم، گفت: برخی از کالاهایی که وارد می شوند ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد.



پورابراهیمی افزود: در حالی که ما یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد غذایی به ویژه شیرینی و شکلات و شوینده ها با کیفیت بالا هستیم مواد غذایی و شوینده های مشابه آن را با برندهای خارجی وارد کشور می کنیم که باید درباره آن تصمیم گیری شود.



وی گفت: پارسال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستیم تا اطلاعات ریز اقلام وارداتی کالاهای اصلی را ارائه کند اما تاکنون این اطلاعات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نشد.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: لیست اقلام وارداتی کشور باید به تفکیک میزان، کیفیت تولید و نیاز کشور مشخص شود تا بر اساس آن برنامه ریزی شود.



پورابراهیمی اضافه کرد: قابل قبول نیست کالایی که با کیفیت بالا در کشور تولید می شود مشابه آن وارد شود.



وی گفت: یکی از چالش های اساسی تولید در اقتصاد کشورمان این است که بهای تمام شده منابع مالی در اقتصاد ما برای بنگاه ها تقریبا ۴ تا ۵ برابر میانگین نرخ تامین مالی در کشورهای اطراف ماست.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید محدودیت های تولید را از روی دوش تولیدکنندگان برداریم، افزود: یکی از اقدامات مجلس در برداشتن موانع تولید داخل، موضوع مالیات هاست.



وی با اشاره به اینکه اکنون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد اخذ می شود، ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده به علت نقصان در اجرا و نبود زیرساخت های لازم با مشکلاتی مواجه شد و به جای اینکه مصرف را هدفگذاری کند در فرآیند تولید اثرگذار شد بنابراین باید این قانون اصلاح می شد.



پورابراهیمی افزود: لایحه دولت در این زمینه بررسی شد و تا اواسط اردیبهشت امسال لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به پایان می رسد و امیدواریم در خرداد در صحن علنی مجلس تصویب شود.



وی اضافه کرد: این لایحه حدود ۳۰ محور اساسی مشکلات اصلی فعالان اقتصادی را رفع خواهد کرد.



قاچاق کالا کارکرد تعرفه را خنثی می کند



عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های بازرگانی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به قاچاق کالا گفت: بر اساس آمارهای رسمی، کالاهای مصرفی نهایی حدود ۲۰ درصد از واردات را باید شامل شود و بقیه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را شامل می شود.



علی دینی ترکمانی افزود: مشکل اصلی، قاچاق کالاهای مصرفی نهایی است که به تولید داخل ضربه می زند و در آمارهای رسمی واردات کشور هم دیده نمی شود.



وی اضافه کرد: در موضوع تنظیم تعرفه ها و رژیم تجاری مشکل خاصی وجود ندارد و معمولا نظام تعرفه ای به گونه ای است که تولید داخلی حمایت شود اما قاچاق کالا کارکرد تعرفه را خنثی می کند و همچنین افزایش نرخ ارز هم در این زمینه مشکل ساز است.