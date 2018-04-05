۳ هزار رقبه در استان قزوین سند دار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل در دیدار با شهریار کناریوند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین اظهار کرد: خوشبختانه نگاه مثبت و عملکرد مدیریتی اداره ثبت استان به موضوع وقف یک رویکرد ترویجی است که گره گشای بسیاری از مشکلات این حوزه شده است.

وی اضافه کرد: در حوزه وقف و سند دار کردن موقوفات و رقبات توانسته ایم در ردیف استان های موفق و برتر قرار گیریم و در این زمینه تاکنون بیش از ۳۰۰۰ رقبه از موقوفات استان قزوین سند دار شدند.

عادل بیان کرد: امیدواریم در نیمه اول امسال زمینه سند دار شدن مابقی رقبات به تعداد ۳۰۰۰ رقبه استان نیز فراهم شود.

شهریار کناریوند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین هم در این دیدار گفت: در راستای حفاظت از اراضی موقوفات بر اساس ضوابط و با رعایت بیت المال پیگیر امور هستیم و بهترین راه صیانت از آثار وقفی و موقوفات سنددار شدن آنهاست.

کناری وند تصریح کرد: وقف از کارهای ارزشمندی است که موجب ثواب دنیوی و اخروی می شود و همه وظیفه داریم در ترویج فرهنگ آن در جامعه تلاش کنیم.