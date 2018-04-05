زلزله ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سرپلذهاب استان کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، بامداد امروز، زلزله ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سرپلذهاب از استان کرمانشاه را لرزاند.

زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۲ و ۱۷ دقیقه و ۳ ثانیه امروز ۱۶ فروردین ثبت شده و در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داده است.