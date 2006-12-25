"جعبه موسیقی" به مرحله ساخت موسیقی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ادامه مرحله فیلمبرداری این اثر تا اواخر دی، موسیقی فیلم توسط سعید شهرام ساخته می شود. همچنین تدوین همزمان فیلم به وسیله نازنین مفخم در حال انجام است و علی علویان کار صداگذاری را به زودی آغاز می کند. عوامل تولید فیلم در تلاش هستند این اثر برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده شود.



فیلم سینمایی "جعبه موسیقی" بر اساس متنی از مسعود احمدیان ساخته شده و داستانی ماورایی را روایت می کند که از درونمایه ای دینی برخوردار است. قصه این فیلم داستان زندگی کودکی را به تصویر می کشد که بر اثر یک اتفاق با فرشته ای آشنا می شود و این آشنایی ماجراهایی را برای آنها به وجود می آورد.



در "جعبه موسیقی" رامبد جوان، شاهرخ فروتنیان، مرتضی احمدی، جمشید گرگین، داریوش اسدزاده، نگار جواهریان، طناز طباطبایی، فرهاد بشارتی، کیانوش گرامی، سیروس میمنت، حمید مولوی، علی اصغر محمدی و نیکی کریمی بازی می کنند. علی لقمانی مدیر فیلمبرداری، مرتضی متولی مدیر تولید، فرزام منطقی صدابردار، پیام فروتن طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، مسعود اشتری عکاس، اصغر پورهاجریان طراح جلوه های ویژه و محمد خزایی تهیه کننده فیلم هستند.