آموزش های مهارتی بخش دولتی در قزوین ۱۲۰ درصد محقق شد

منصور جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۲۳۹ نفر، ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی ارائه شده است.

جلیلوند افزود: آموزش های مهارتی ارایه شده دربخش دولتی شامل آموزش درمراکز ثابت دولتی، سیار شهری، زندان، پادگان، مناطق روستایی، جوار دانشگاه، صنایع و معادن، صنوف و اتحادیه ها، سکونت گاههای غیررسمی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و سایر تفاهمنامه های منعقده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی یکی از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه اشتغال در سطح جامعه و توانمند ‌سازی نیروی انسانی به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به صنعتی بودن قزوین، داشتن توان فنی و مهارتی لازم برای نیروهای کار استان ضروری به شمار می رود که آموزش های فنی و حرفه ای این نیاز را برطرف می کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای قزوین همچنین یادآورشد: آموزش های مهارتی این اداره کل براساس نیازهای بازار کار و درخواست متقاضیان تهیه، تنظیم و ارایه می شود.