جمعیت غالب کتابخوان کیش بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، در حال حاضر 63 هزار جلد کتاب در کتابخانه های کیش موجود است و با توجه به جمعیت 22 هزار و 500 نفری این جزیره ، سرانه کتاب برای هر نفر 8/2 جلد کتاب و به عبارتی برای هر یکصد نفر 280 جلد کتاب است .

بنا برهمین گزارش سرانه کتاب در ایران به ازای هریکصد نفر تنها 25 جلد است که دست اندرکاران و مسئولان کتابخانه های عمومی سراسرکشور بر این عقیده اند با توجه به ظرفیت های موجود در کشور این رقم باید به ازای هر یکصد نفر به 250 جلد کتاب افزایش یابد .

جزیره کیش دارای 8 کتابخانه برای کودکان و نوجوانان ، 4 کتابخانه عمومی و یک کتابخانه تخصصی متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش است و سرانه کتاب دراین جزیره 8/2 جلد و این رقم برای هر یکصد نفر جمعیت کیش 280 جلد کتاب است .

کتابخانه های کیش همچنین در بخش مطبوعات نیز فعال هستند و علاوه بر 182 عنوان مجله ، هفته نامه ، ماهنامه ، فصلنامه و 20 عنوان روزنامه ، محققان ، پژوهشگران و علاقه مندان از نرم افزار نمایه مطبوعات نیز استفاده می کنند . طی سال گذشته 2 هزار و 46 نفر به عضویت کتابخانه ها در آمده اند و بیش از 120 هزار کتاب از کتابخانه های کیش به امانت گرفته شده است . همچنین در سال گذشته بیش از 136 هزار نفر به کتابخانه های این جزیره مراجعه کرده و از امکانات موجود کتابخانه ها استفاده کرده اند .

جزیره مرجانی کیش با 90 کیلومتر مربع مساحت ، 22 هزار و 500 نفر جمعیت دارد که بیش از 92 درصد جمعیت آن را افراد با سواد تشکیل می دهند .