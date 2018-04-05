افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها

غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت های معاونت فرهنگی وزارت علوم درسال جدید گفت: اولویت ما در سال جدید این است که مشارکت دانشجویان و حتی اساتید را در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها افزایش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین اواخر سال گذشته با اعضای تشکل های دانشجویی نشست هایی را برگزار کرده و نکاتی را که باید مورد توجه تشکل ها قرار گیرد در این نشست ها عنوان کردیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: درنهایت تمام تلاش ما معطوف به این است که به نوعی درمجموعه های دانشجویی مانند انجمن های علمی، کانون ها، تشکل های اسلامی و سایر مجموعه های دانشجویی، فعالیت های فرهنگی دانشجویان افزایش یابد.