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۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

معاون وزیر علوم خبر داد:

افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها

افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از افزایش مشارکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها در سال جدید خبر داد.

غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت های معاونت فرهنگی وزارت علوم درسال جدید گفت: اولویت ما در سال جدید این است که مشارکت دانشجویان و حتی اساتید را در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها افزایش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین اواخر سال گذشته  با اعضای تشکل های دانشجویی نشست هایی را برگزار کرده و نکاتی را که باید مورد توجه تشکل ها قرار گیرد در این نشست ها عنوان کردیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: درنهایت تمام تلاش ما معطوف به این است که به نوعی درمجموعه های دانشجویی مانند انجمن های علمی، کانون ها، تشکل های اسلامی و سایر مجموعه های دانشجویی، فعالیت های فرهنگی دانشجویان افزایش یابد.

کد مطلب 4263513
زهرا سیفی

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