محورهای هراز و کندوان برفی است/ باران در محورهای ۶ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راه راهور ناجا، وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ۹ پنجشنبه ۱۶ فروروین به شرح زیر است:

بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان

بارش پراکنده باران در استان های مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و اصفهان (اکثر محورها)

استان گیلان (محور رشت -لاهیجان)

استان فارس شمال (محور شیراز-کازرون)

مه گرفتگی همراه با کاهش دید در استان مازندران محورهای (فیروزکوه محدوده گدوک)، کرج-چالوس(محدوده ولی آباد)، هراز(گردنه امامزاده هاشم)و محور کیاسر-سمنان

استان خراسان رضوی(محور امام قلی –درگز گردنه تیوان)

وزش شدید باد در استان خراسان جنوبی (اکثر محورها)

استان خراسان رضوی (محور تربت حیدریه به مشهد)

بنا بر همین گزارش، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.