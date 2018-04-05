به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی‌بی‌سی نیوز، دیوان عالی فدرال برزیل امروز پنجشنبه با ۶ رأی موافق از مجموع ۱۱ رأی به حکم زندانی شدن «لولا داسیلوا» رئیس جمهوری پیشین این کشور رأی مثبت داد.

بر این اساس، درخواست فرجام خواهی رئیس جمهوری پیشین برزیل درباره حکم زندان صادره توسط دادگاه این کشور رد شده و این حکم لازم الاجرا شده است.

روز گذشته تظاهرات موافقان و مخالفان رئیس جمهوری پیشین در حالی برگزار شده که قرار بود دیوان عالی برزیل رای خود را در این مورد اعلام کند که آیا لولا داسیلوا که در دادگاه مقدماتی به ۱۱ سال حبس محکوم شده، باید تا پایان رسیدگی به درخواست تجدید نظر به قید وثیقه آزاد باشد یا اینکه فورا زندانی شود.

رئیس جمهوری پیشین برزیل پیشتر در ارتباط با اتهام فساد مالی در زمان ریاست جمهوری خود مجرم شناخته و به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.

وی همچنین با شش فقره اتهام رشوه‌خواری مواجه است که هنوز به آنها رسیدگی نشده است.

انتخابات ریاست جمهوری برزیل در ماه اکتبر سال جاری برگزار می‌شود و رئیس جمهوری جدید کار خود را از اول سال آینده میلادی آغاز خواهد کرد.

لولا داسیلوا گفته است که خود را نامزد این انتخابات خواهد کرد. طبق قوانین برزیل، اگر تا زمان برگزاری انتخابات، دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه اولیه را تایید کند، داسیلوا اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داشت و در غیر اینصورت، می‌تواند داوطلب نامزدی در انتخابات شود و درصورت پیروزی، پیگیری پرونده‌های مطرح شده علیه او در دادگاه‌های عادی تا پایان دوره ریاست جمهوری متوقف خواهد شد.

قوانین برزیل محکومان کیفری را تا هشت سال از نامزدی در انتخابات محروم می‌کند.

لولا داسیلوا تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که پیگرد قضایی علیه او با توطئه سیاستمداران مخالف آغاز شده که به این وسیله، در صدد جلوگیری از بازگشت او به صحنه سیاسی برزیل هستند.

همزمان با برگزاری تظاهرات موافق و مخالف، ژنرال ادوردو ویلیاس بوآس، رئیس ستاد مشترک ارتش برزیل، در حساب توییتر خود صراحتا حضور داسیلوا در انتخابات را به صلاح ندانسته بود.